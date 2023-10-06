Владимир Путин: Россия наращивает военные расходы. У Запада кончаются боеприпасы. Самолет Пригожина никто не сбивал

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что выступление президента будет «весьма и весьма содержательное и важное». Путин выступил с речью, в которой раскритиковал Запад и его «влияние в мире», а также рассказал о своем видении того, как должен быть устроен мир. Затем он ответил на вопросы во время «дискуссии» с другими участниками заседания.

Речь Путина — коротко

Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мира. Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно — поняли как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не хотел.

Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто зашкаливала. США и их сателлиты твердо взяли курс на военную, политическую, экономическую, культурную, морально-нравственную, ценностную гегемонию. Благосостояние Запада было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков, за счет ограбления всей планеты. История Запада — по сути хроника бесконечной экспансии.

На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил, что мы не начали так называемую «войну на Украине». Мы пытаемся ее закончить. Война, начатая киевским режимом при прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. Украинский кризис — не территориальный конфликт. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Западу всегда нужен враг. Россия — излюбленная тема западных политиканов. Западные элиты пытаются создать образ врага из всех, кто ведет себя независимо, будь то Китай, Индия, арабские страны или мусульмане. США навязывают Европе решения в сферах безопасности и экономики. Западные «коллеги», особенно из США, в откровенно хамской форме поучают, кто и как должен себя вести. Вы кто такие вообще? Хочется сказать: протрите глаза, эпоха колониального владычества давно закончилась.

О милитаризации российской экономики

У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза — было около трех процентов, а сейчас около шести. Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло — это не так. Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются.

О военной помощи Украине со стороны Запада

Украинская экономика без внешней подпитки существовать не может. Там все сбалансировано в целом внешне. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. Представьте себе, поставки прекратятся завтра — жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы. Да они и на Западе кончаются.

О словах главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия предала армянский народ

Путин: Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала.

Ведущий: Корова.

Путин: Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то.

Об Одессе

Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский. Вот чуть-чуть.

О Владимире Зеленском, который присутствовал на заседании парламента Канады, куда пригласили ветерана СС

Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту. Не просто последышу нацистов, не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население.

О гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ.

К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена.