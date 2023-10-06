Рупор кремлевской пропаганды: Госдума рассмотрит выход России из договора о запрете ядерных испытаний

После вчерашних заявлений Путина о том, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний находится в процессе рассмотрения, но окончательное решение еще не принято,,спикер Госдумы Володин сообщил, что на ближайшем Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос о выходе России из договора о запрете ядерных испытаний и что выход из этого договора полностью соответствует интересам России.

Ранее уже отмечалось, что на ядерном полигоне на Новой Земле проводятся технические работы по модернизации полигона.

С точки зрения испытаний – после выхода из договора о запрете ядерных испытаний, наиболее вероятные опции – либо начать с подземного ядерного взрыва в штольнях, либо провести воздушный взрыв 750 килотонного заряда.

С учетом того, что в войне на Украине наверняка будет использовано как минимум все то, что находится ниже порога применения ядерного оружия, то вопрос о возобновлении ядерных испытаний представляется неизбежным безотносительно сроков возобновления. На мой взгляд, это надо было делать еще в прошлом году. Сам договор представляет собой рудимент давно разрушенного комплекса договоров определявших уже не существующую архитектуру ядерной безопасности.

—