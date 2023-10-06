 

Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу

06.10.2023, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советская и российская актриса театра и кино получила широкую известность после ролей в популярных фильмах “Караван смерти”, “Шоу для одинокого мужчины” и других. Елену Кондулайнен нередко сравнивали с Мэрилин Монро, ведь она одна из первых артисток, которая решилась полностью обнажиться в одной из картин. Звезда ничего не стеснялась, она могла быть разной, часто демонстрировал себя без одежды и смогла заработать звание секс-символа.

Однако в последнее время актриса перестала появляться на публике. Дело в том, что в 2020 году женщина попала в больницу с инсультом. Как известно, болезнь ударила по ней не только физически, но и морально.

Она больше не выходит в свет, в театре ее не видно и не слышно, а что касается поклонников, то ее они уже давно потеряли. В последний раз звезда общалась с ними в своем микроблоге больше года назад.

Однако на днях коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен забили тревогу. Как оказалось, актриса пропала. В театре, где она числится в штате, она не появилась на сборе труппы в начале сентября, хотя ее ждали. Евгений Герасимов признался, что никому неизвестно, где находится женщина.

“Никто не знает. В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она”, признался Худрук театра.

Ранее “Дни.ру” писали о печальной судьбе Елены Кондулайнен.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

07.10 / Мнение: Тик-Ток не наш??

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика