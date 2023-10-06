Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу

Советская и российская актриса театра и кино получила широкую известность после ролей в популярных фильмах “Караван смерти”, “Шоу для одинокого мужчины” и других. Елену Кондулайнен нередко сравнивали с Мэрилин Монро, ведь она одна из первых артисток, которая решилась полностью обнажиться в одной из картин. Звезда ничего не стеснялась, она могла быть разной, часто демонстрировал себя без одежды и смогла заработать звание секс-символа.

Однако в последнее время актриса перестала появляться на публике. Дело в том, что в 2020 году женщина попала в больницу с инсультом. Как известно, болезнь ударила по ней не только физически, но и морально.

Она больше не выходит в свет, в театре ее не видно и не слышно, а что касается поклонников, то ее они уже давно потеряли. В последний раз звезда общалась с ними в своем микроблоге больше года назад.

Однако на днях коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен забили тревогу. Как оказалось, актриса пропала. В театре, где она числится в штате, она не появилась на сборе труппы в начале сентября, хотя ее ждали. Евгений Герасимов признался, что никому неизвестно, где находится женщина.

“Никто не знает. В театре ее нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она”, признался Худрук театра.

Ранее “Дни.ру” писали о печальной судьбе Елены Кондулайнен.