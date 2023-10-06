 

Умер певец Константин Лисовский

06.10.2023, 9:25, Новости дня
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Скончался народный артист РСФСР Константин Лисовский. По информации, которая стала доступна СМИ, профессор ушел из жизни 4 октября на 91-ом году жизни.

С середины шестидесятых годов прошлого столетия и до конца девяностых Лисовский являлся солистом Московской филармонии. Он выступал более чем в трех десятках стран, записывался на радио, выпускал пластинки и компакт-диски, отмечает “Общественная служба новостей”. Стоит отметить, что деятель является отцом актрисы Янины Лисовской, которая известна по роли в фильме “Любовь и голуби”.


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