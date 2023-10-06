 

Студентам вуза в Астрахани из-за технической ошибки прочитали лекцию о недопустимости всего

06.10.2023, 9:33, Разное
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В Астрахани студентам аграрного института прочитали лекцию «О недопустимости», воспрещавшую им какие-либо действия помимо разрешённых.

После длительных разбирательств оказалось, что виною всему – сбой связи.

Местные власти в начале месяца направили на пейджер главе местного военного кружка, 62-летнему отставному прапорщику, указание провести лекцию о недопустимости использования VPN-сервисов. Из-за технических проблем сообщение оказалось обрезано и звучало так: «Не поздн.04.10 провести лекцию о недопустимости».

Прапорщик ничего не заподозрил и написал текст о том, что отныне всё воспрещено, чаще всего используя при этом такие слова и фразы, как: «Ишь!», «Сгноить», «И правильно делали», «Не забалуешь», «Чтобы неповадно было», «По законам военного времени», «Ничего, нормальными людьми выросли», «Гниды и паскуды». Эта информация была оглашена студентам на общем собрании в актовом зале.

После того как ошибка вскрылась, лектор провёл лекцию вновь. По словам слушателей, поскольку он не знал, что такое VPN-сервисы, его новая речь мало чем отличалась от старой и в основном состояла из тех же доводов и аргументов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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