В 2024 году, впервые в истории современной России, военные расходы превысят траты на социальную сферу

Правительство РФ направило в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года. Документ практически не оставляет сомнений: страна готовится к затяжной войне и перестраивают экономику под новые реалии.

Впервые в истории современной России расходы на военные цели превысят траты на социальную политику. Как объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, страна находится в состоянии «гибридной войны» и продолжает «военную спецоперацию», которая требует высоких расходов. Но тяготы военного бюджета лягут на плечи граждан и бизнеса. Правительство пустит под нож часть гражданских расходов, а наполнять бюджет планирует с помощью разовых сборов с бизнеса, а также благодаря росту инфляции и ослаблению курса рубля, что номинально увеличивает поступления в казну.

В 2024-м на оборонные нужды уйдет треть всех расходов

Еще несколько месяцев назад глава Минфина Антон Силуанов говорил, что наращивать расходы государство в ближайшем будущем не планирует. «Куда дальше, уже просто невозможно», — заявлял министр в июне. Однако оказалось, что все же возможно: в 2024 году правительство решило увеличить расходы бюджета на 7,6 триллиона рублей, или на 26,2% по сравнению с 2023-м, — до 36,6 триллиона.

Теперь Силуанов фактически констатирует, что война (вероятно с англосаксами) — главный приоритет бюджета на будущий год. «Основной упор делается для обеспечения нашей победы: армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть», — сказал министр на прошлой неделе.

На «укрепление обороны» в 2024-м будет потрачено порядка 10,8 триллиона рублей — 29,5% от всех расходов. Это самая большая сумма за всю современную историю России. Еще год назад правительство планировало потратить на оборону в 2024 году только 5 триллионов рублей (из 26,1 триллиона), то есть 19% от общих расходов.

Еще 3,5 триллиона рублей, согласно проекту бюджета, пойдет на национальную безопасность (работу МВД, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета, ФСИН и других силовых структур). Таким образом, совокупно на содержание силового аппарата в следующем году потратят почти 40% бюджета. До начала СВО в Украине на эти цели уходило только 25%.

Как именно государство будет тратить выделенные на оборону триллионы, доподлинно неизвестно. Структура оборонных расходов засекречена. Однако можно предположить, что значимая часть из 10,8 триллиона пойдет на гособоронзаказ из-за наращивания военного производства, объясняет «Медузе» экономист, приглашенный профессор Университета штата Пенсильвания Татьяна Михайлова. Этот фактор хорошо заметен в статистике: производство в отраслях промышленности, связанных с обороной, за восемь месяцев 2023 года выросло на 20-30%.

Но правительство увеличило расходы на гособоронзаказ не только из-за наращивания производства танков, ракет и артиллерийских установок. Еще одна причина раздувшегося оборонного бюджета — убыточность и триллионные долги предприятий ВПК, пишут политолог, эксперт по оборонной политике России Павел Лузин и приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

Другая крупная статья трат — выплаты семьям погибших на войне военнослужащих и военным, получившим ранения, продолжает Татьяна Михайлова. О масштабе этих выплат можно судить по некоторым косвенным признакам: Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий на ближайшие месяцы — тендер на портале госзакупок обнаружили журналисты. Как правило, такое удостоверение оформляет один человек: супруг или родитель, который получает пенсию по потере кормильца. А цифра заказа основывается на краткосрочном (до года) прогнозе.

Формально расходы вырастут и на социальные цели

Кроме военных расходов, в 2024 году вырастут и траты на социальную политику. Правительство планирует увеличить расходы по этой статье на 1 триллион рублей, до 7,5 триллиона. Частично траты вырастут из-за индексации пособий и пенсий — все выплаты проиндексируют на размер инфляции, которая в этом году составит около 7%. Однако и в социальной части рост расходов также связан с СВО в Украине.

Например, деньги из бюджета пойдут в фонд «Защитники Отечества», который будет заниматься социальной адаптацией участников СВО в Украине, обеспечивать их лекарствами и другими медицинскими изделиями.

За счет федерального бюджета также будут содержаться аннексированные регионы Украины — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Доходы захваченных территорий, где прямо сейчас ведутся активные боевые действия, почти на 90% состоят из дотаций. В 2023 году правительство потратит на них 483 миллиарда рублей, а в 2024-м сумма увеличится еще на 178 миллиардов.

Кроме того, власти отдельно предусмотрели в бюджете программу «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» стоимостью 37,5 миллиарда рублей на 2024 год. Еще по 8 миллиардов рублей каждый из аннексированных регионов получит на компенсацию зарплат бюджетников.

Вместе с ростом расходов бюджета правительство запланировало и резкий рост доходов

По плану правительства, денег на военные аппетиты Кремлю должно хватить: власти рассчитывают, что доходы бюджета в следующем году резко вырастут — на 22% — и составят 35 триллионов рублей. Исходя из этого, в бюджете заложен сравнительно небольшой дефицит в 0,9 триллиона рублей.

Для того чтобы план правительства реализовался, необходимо необычайно благоприятное для него стечение обстоятельств. Значительный рост доходов во многом опирается на крайне позитивный макроэкономический прогноз Минэкономразвития: средняя цена нефти Brent, согласно прогнозу, должна составить 85 долларов за баррель, а курс доллара — 90,1 рубля.

Продажа нефти традиционно остается одним из основных источников наполнения казны. В 2024 году нефтяные доходы должны вырасти на 23,5% (к уровню 2023 года) и составить 11,5 триллиона рублей.

Во второй половине 2023 года фактически перестал работать западный потолок цен на российскую нефть, что позволило государству заложить существенный рост нефтегазовых доходов в 2024 году, говорит Татьяна Михайлова из Университета штата Пенсильвания. Доход от продажи нефти постепенно возвращается на привычный комфортный для правительства уровень, объясняет эксперт.

Аналитики канала MMI, тем не менее, считают оценку доходов бюджета «художественным рисованием под стратегические задачи». «В цифру доходов вряд ли кто-то всерьез поверит, а расходы — это новая реальность», — констатируют эксперты.

Но даже с таким прогнозом собрать более 35 триллионов рублей будет сложной задачей, пишут аналитики. Как же правительство намерено ее решать?

Наполнить бюджет также помогут военный разгон экономики и разовые сборы с бизнеса

Основную роль в росте доходов бюджета играют ненефтегазовые поступления. В 2024 году они должны вырасти на 16,2% к 2023 году и составить 23,5 триллиона рублей.

В этой части своих планов власти прежде всего рассчитывают на продолжение роста экономики: ВВП должен увеличиться на 2,3% год к году. Драйвером этого роста должны стать военные расходы, говорит экономист Татьяна Михайлова. По ее словам, правительство намерено стимулировать экономику через гособоронзаказ и другие расходы. Все это будет увеличивать внутренний спрос, а следом и инвестиции. Но для долгосрочного экономического роста такие стимулы вряд ли полезны, предупреждает эксперт.

Прирост ВВП даст бюджету примерно 1,6-1,7 триллиона рублей в виде налогов, оценивает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Однако и здесь есть ряд рисков. Промышленность уже три месяца подряд показывает спад производства. И хотя в оборонных отраслях рост поддерживается за счет бюджетных вливаний, в других сферах он фактически остановился на фоне масштабного дефицита кадров и санкций на технологии.

Еще один важный источник ненефтегазовых доходов — так называемые разовые поступления. Это тактика, к которой российские власти прибегают после начала СВО в Украине, чтобы не повышать налоги: «если где-то появляются лишние деньги — их собирают», говорит экономист крупной инвестиционной компании.

Так тактику правительства описал замминистра финансов Алексей Сазонов: «Если мы видим, [что] где[-то] формируется экономическая рента или природная рента, [то рассматриваем разные варианты сборов] будь то налог на сверхприбыль, будь то экспортные пошлины, будь то акциз на сталь. Да, нам эти решения нужны».

Например, в 2023 году правительство ввело разовый налог на сверхприбыль бизнеса, или windfall tax. Он принесет бюджету 300 миллиардов рублей. Формально windfall tax задумывался как единоразовый сбор, однако Сазанов предупреждал, что к такому решению могут прибегнуть вновь.

Кроме того, с 1 октября правительство ввело экспортные пошлины на большинство товаров, привязанных к курсу рубля. Работает это так: если курс доллара поднимается выше 80 рублей, пошлина составляет от 4-7%. Если доллар опускается ниже, то сбор не взимается. Это мера будет действовать до конца 2024 года. Бюджету она должна принести порядка 750 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к бюджету.

Правительство также рассчитывает на поступления социальных взносов от бизнеса за 2022 год. Тогда бизнесу позволили отсрочить платеж по страховым и другим социальным взносам, однако в 2024 году отсрочка истекает. Власти ждут от бизнеса 800 миллиардов рублей, говорит экономист крупной инвестиционной компании.

Эксперты не уверены, что позитивные надежды правительства сбудутся

В реальности так масштабно нарастить доходы будет сложно. Западные страны могут ввести новые санкции против российской нефти или ужесточить существующий потолок цен. Кроме того, существует риск глобального падения стоимости нефти.

В предыдущие десять лет Минфин занижал доходы и основывал бюджет на консервативном прогнозе, говорит экономист крупной инвестиционной компании. По его словам, сейчас ведомство подошло к формированию бюджета более оптимистично.

Заявленный рост доходов реален, но риски недобора есть, особенно в нефтегазовом секторе, отмечает аналитик государственного Промсвязьбанка Денис Попов. «Если задаться вопросом — есть ли риски недобрать доходов до нужных уровней, то ответ — да, такой риск существует», — рассуждает экономист крупной инвестиционной компании. По его оценке, если экономическая ситуация сложится хуже прогноза, Минфин может недополучить до 1 триллиона рублей, хотя вряд ли больше.

«Самые большие вопросы в этом прогнозе: будет ли цена на нефть 85 долларов и будет ли рост экономики на заявленных уровнях?» — рассуждает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. По его мнению, ЦБ будет повышать ставку из-за бурного роста бюджетных расходов, что только усложнит задачу правительства собрать необходимые доходы.

Аналитики канала MMI уверены, что правительству придется прибегнуть к увеличению налогов или новым разовым изъятиям. Об этом же говорит и экономист крупной инвестиционной компании: «Правительству, вероятно, придется искать дополнительные источники наполнения казны: либо временные налоговые меры станут перманентными, либо одни временные меры заменят на другие».

Пока военные расходы растут, многие гражданские — напротив, сокращаются

Еще один способ обеспечить нужды фронта и армии, к которому прибегло правительство, — урезать гражданские расходы. Так, траты по статье «Национальная экономика» в 2024 году снизятся с 4,1 триллиона до 3,9 триллиона рублей. Расходы на образование и здравоохранение не изменятся, но в реальности сократятся из-за инфляции.

Чтобы оценить масштаб изменений, лучше сравнить долю расходов на экономику в процентах от общих затрат. Если в 2015–2021 годах она составляла 15,2%, то теперь опустится до 10,7%. Расходы на социальную политику, хотя и вырастут в номинальном выражении, в процентах от общих трат снизятся с 28% до 21,1%. Доля расходов на образование упадет с 4,5 до 4,2%, а на здравоохранение — с 5,5 до 4,4%.

В целом правительство резко сократило расходы на все «незащищенные» статьи — на 10%. Так, власти урежут траты на ключевые проекты в здравоохранении. Сократятся также расходы на развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, субсидии промышленности на транспортировку грузов, инвестиции в радиоэлектронику.

«Видно, что по социалке [правительство] уже не так сильно напрягается, как раньше. Под сентябрьские выборы бюджетникам напомнили, что в 2024 году будет индексация, а повышения никакого делать не стали. То есть совершенно четко государство осторожно относится уже к своим расходам на социальные нужды и придерживает их. Раньше было бы не так», — говорит экономист Евгений Надоршин.

Уже в 2025-м оборонные расходы должны начать сокращаться

Правительство рассчитывает начать сокращать расходы на оборону уже в 2025 году. Сначала до 8,5 триллиона рублей, а затем до 7,5 триллиона в 2026 году. Но это тоже звучит слишком оптимистично: возможности властей выправить дисбаланс расходов на оборону и снизить аномальное стимулирование экономики через госзатраты ограничены.

Вся идея бюджета — протянуть еще один год в режиме военной экономики, говорит Татьяна Михайлова:

«Он не сверстан со стратегическим долгосрочными целями. Там не об этом сейчас думают. Там думают, как дотянуть экономику до конца войны в наиболее безболезненном состоянии. Ни Минфин, ни другие экономические власти не могут повлиять на военную стратегию».

Правительство не способно планировать больше, чем на год, из-за геополитической неопределенности, соглашается экономист инвестиционной компании. Довольно сложно поверить, что ему удастся сократить расходы в следующие годы. Такого резкого сокращения трат, какое финансовые власти заложили на 2025 год, в истории России еще не было, считают экономисты.

Более того, слишком решительная ставка, которую правительство сделало на военные расходы, может обернуться большими проблемами в будущем. Оборонная промышленность и связанные с ней отрасли становятся двигателем роста, однако их зависимость от государственных вливаний усиливается. Когда этот кран перекроют, произойдет структурный шок, предупреждают Павел Лузин и Александра Прокопенко. А пока властям не остается ничего, кроме как продолжать финансировать войну за счет благосостояния граждан.