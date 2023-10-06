 

Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10.2023, 8:45, Разное
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Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением, пишет портал WCCFTech, ссылаясь на источники.

Урезанная версия GeForce RTX 3050 будет предлагать 6 ГБ видеопамяти с частотой 1470 МГц, в то время как стандартная версия обладает 8 ГБ памяти с частотой 1552 МГц. Кроме того, разрядность шины новой видеокарты снизится до 96 бит, в отличие от стандартной версии с 128 битами. Новая видеокарта также потребляет меньше энергии – 70 Вт в сравнении с 115 Вт у стандартной, что делает ее подходящей для компактных и более тихих систем.

Цена новой видеокарты пока не объявлена, но, по мнению Wccftech, она ожидается около $150 (примерно 14,9 тыс. рублей). Это сделает новую RTX 3050 доступной для многих пользователей, желающих получить высокую производительность и поддержку технологии трассировки лучей от Nvidia.

Планируется, что новая видеокарта появится на рынке в начале 2024 года, и ее низкая стоимость создаст конкуренцию бюджетному графическому ускорителю Intel Arc A580.


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