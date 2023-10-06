 

Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10.2023, 8:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одежда из кожи перестала быть чем-то вычурным или кричащим. И, если раньше ее надевали на себя самые смелые дамы, то сегодня надевают все.

Стало понятно– универсальность кожаной одежды, особенно брюк, неоспорима. Этот материал обладает свойствами, которые так нужны в холодный сезон. Они не пропускают холод, защищают от влаги и грязи. И, что самое главное – прекрасно стилизуют образ.

Осенью кожаные брюки особенно актуальны в зеленом, бежевом, шоколадном цветах. Для более смелых подойдет бордо, а также мелкий принт, как пишет gazetametro.ru

Брюки из кожи прекрасно комбинируются с одеждой мягких и натуральных тканей. Это могут быть свитера, джемперы, кардиганы из трикотажа и шерсти.

Также нужно помнить об акцентах. Если цвет брюк яркий, верх нужно надевать более спокойных и нейтральных оттенков.

Разнообразие силуэтов кожаных брюк также мотивирует обратить на них внимание. Сейчас в ходу широкие прямые, клеш, джоггеры, скинни. Брюки карго, перекачивавшие из прошлого сезона, тоже сейчас актуальны, как поделилась Анастасия Текучева,
fashion-эксперт платформы Brandly.

Эксперт также напомнила о важных правилах обращения с такой одеждой. Перед тем, как носить кожаные брюки, их нужно обработать специальным раствором. Кожу не стирают в стиральной машинке. Гладят брюки в режиме “шерсть” через несколько слоев ткани.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Студентам вуза в Астрахани из-за технической ошибки прочитали лекцию о недопустимости всего

06.10 / В 2024 году, впервые в истории современной России, военные расходы превысят траты на социальную сферу

06.10 / Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика