 

Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10.2023, 7:47, Разное
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В 2006 году было открыто, что глобальное потепление увеличивает опасность и для белых медведев на острове Баффина, в Арктике.Причина того, что популяция белых медведей в Арктических землях мало увеличилась, по-видимому, в том,что они больше жили в районе старых шельфовых ледников, чем в водах вблизи Гренландии.

И есть шанс, что более десяти лет спустя, наша (планета) может оказаться совершенно иной. Арктика может стать большей частью ледников и снега и сильно измениться. Cледует иметь в виду, что арктические льды постоянно тают, происходит это из- за того,что Арктика не замерзает в одном месте,однако уже в следующем году количество льда уменьшится, соответственно, стремительно возрастают площади ледников.

 Места обитания белых медведя в Арктической зоне РФ уменьшились в разы с момента открытия белых медведей. 


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