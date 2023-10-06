Древние европейцы практиковали каннибализм

Около 17-12 тысяч лет назад в Европе обитали люди так называемой магдалинийской культуры (она же мадленская). Это были классические примитивные охотники-собиратели, жившие в эпоху вымирания мамонта (и, вероятно, поспособствовавшие этому вымиранию).

Обычно их отличают по наличию специфических каменных скребков, а еще по способу изготовления костяных гарпунов. Они также оставили после себя очень красивые наскальные рисунки в пещерах и резные фигурки животных из кости.

Недавнее исследование ископаемых останков магдалинийцев, найденных в пещерах западной Европы, показало, что на костях есть следы разделки, а также повреждения от человеческих зубов.

При этом ученые считают, что каннибализм применялся ими не из-за голода, а по ритуальным соображениям.

“Мы интерпретируем данные археологические свидетельства как признак того, что каннибализм практиковался неоднократно по всей северо-западной Европе в течение короткого периода времени.

[Это] указывает на то, что такое поведение было частью погребальной культуры среди магдалинийских групп, а не просто практиковалось по необходимости.

Это само по себе интересно, потому что это самое древнее из известных на сегодняшний день доказательств каннибализма как погребальной практики”, – говорит палеоантрополог Сильвия Белло.

Около 15 тысяч лет назад, когда заканчивался ледниковый период и климат понемногу становился теплее, магдалинийцы добрались до Англии и одна из их групп обжила пещеру Гоф в ущелье Чеддер, что в графстве Сомерсет.

Там в наше время были найдены выскобленные черепа трех магдалинийцев, которым придали вид чаш, а также более ста фрагментированных человеческих костей, на которых были обнаружены множественные признаки скобления, порезы, а также следы человеческих зубов.

Помимо останков из пещеры Гоф, исследователи изучили кости магдалинийцев из 59 мест раскопок по всей Европе, выключая Испанию, Францию, Бельгию, Германию, Польшу и Россию.

При этом в 13 местах были найдены следы каннибализма, а в 10 местах тела умерших были не съедены, но захоронены, иногда рядом с особыми подношениями или даже рисунками на стене. В остальных местах практиковались обе традиции – как захоронение, так и каннибализм.

На изображении ниже указаны названия пещер Европы, в которых были найдены останки людей магдалинийской культуры.

Исследователи также провели генетический анализ останков и выявили, что те, кто поедал своих предков, относились к генетической группе “GoyetQ2”, а в то время как практиковавшие похороны относились к генетической группе “Виллабруна”.

Люди “Виллабруна” в основном обитали в Итало-балканском регионе Европы, а каннибалы “GoyetQ2” в основном заселяли западную и центральную Европе. Но со временем практика похорон “Виллабруна” распространилась с востока на запад и постепенно заменила ритуальный каннибализм.

Исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.