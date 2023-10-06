ООН: «Кадры, поступающие из Грозы, просто ужасают»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг решительно осудил нападение на село Гроза в Харьковской области Украины, в результате которого, как сообщается, погибли более 50 мирных жителей и десятки получили ранения.

Он отметил, что атаки против гражданских лиц запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены. Генсек ООН выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее в четверг Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун осудила нападение. Она напомнила, что «умышленные удары по гражданскому населению являются военным преступлением».

– Я потрясена сообщениями о российском ударе, который недавно разрушил село Гроза в Харьковской области, убив десятки мирных жителей. Кадры, поступающие из этого населенного пункта, где проживает чуть более 300 человек, просто ужасают, – заявила Браун.

От имени Организации Объединенных Наций и гуманитарного сообщества она выразила самые искренние соболезнования семьям погибших, а также народу Украины, «который сегодня вновь стал свидетелем очередного варварского последствия российского вторжения».

Представительница ООН подчеркнула, что умышленное нанесение удара по гражданскому населению или гражданским объектам является военным преступлением.

– Преднамеренное нападение, совершенное с пониманием того, что оно будет несоразмерным, является военным преступлением, – добавила Браун.