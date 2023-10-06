 

В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10.2023, 6:35, Разное
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Ученые из Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга и ВНИИЭФ приступили к испытаниям отечественной вакцины на основе рекомбинантной мР-клеток для лечения рассеянного склероза (РС). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, вакцина против РС позволит сократить затраты на лечение болезни, протекающей с поражением головного мозга. Ученые надеются, что в будущем она может быть использована для лечения ВИЧ и других инфекций.

Первый этап испытаний новой вакцины закончился в конце ноября 2015 года. Вакцина дает определенные терапевтические эффекты — ослабляет и снимает судороги и защищает от их повторного появления. В целом, как отмечает Агентство по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями США, в мире отсутствуют эффективные препараты для борьбы с рассеянным склерозом, так как иммунные клетки поражают только нервную ткань.


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