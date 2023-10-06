Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

Ученые из Гарварда создали непромокаемый металл под названием нанотрубка. В оптические свойства материала ученые добавили свободное пространство, которого не было в металлических «насосах».

Скопившийся на конце его проводников заряд в виде электростатического поля не дает металлу прилипнуть к ним. Как отмечают ученые, подобная технология позволит создать детали одежды для человека, который испытывает дискомфорт при длительном нахождении на улице в непогоду или в жару.

В настоящее время ученые научились создавать металлические нанотрубы, ранее на это были нужны высокотемпературные и высокомощные кремниевые технологии. В будущем, утверждают исследователи, нанотруба может использоваться для создания оптических элементов, включая интерферометры, космические телескопы и микроскопы.