Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

Ещё одна распространённая ошибка заключается в убеждении в том, что очень привлекательные запахи каким-то образом могут заставить вас перестать думать о еде. Да, свежий запах хлеба и салата или мяса могут привлечь ваше внимание к тарелке. Но стоит такой аппетитный аппетитный запах всего минут на 10-15 и он может сыграть с вами злую шутку.

Чрезмерный стресс, вызванный есть всё время и побольше, и конечно же невоздержанность в еде приводят к неприятным последствиям. Пары, которые в период, когда у них были проблемы с весом, по статистике, имели склонность переедать. Но остальные, например, те, кто при относительно небольшом весе имеет склонность к лишнему весу, испытывали в момент стресса непреодолимый аппетит к еде и перееданию.

Самое главное, что вы должны понять — если вы пытаетесь убрать лишний вес, вам придётся забыть о еде на несколько дней в неделю. Достичь каких-то результатов будет сложно, но это вовсе не означает, что это вообще невозможно. Не стесняйтесь и не бойтесь.