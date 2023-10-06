Китайский преемник”Хаббла”выйдет на орбиту в следующем году

Китайский преемник «Хаббла» отправится на орбиту уже в следующем году, став первым аппаратом, вышедшим в космическое пространство после катастрофы в 2012 году. Новая обсерватория продолжит лучшие традиции «Хайфского горизонта».

Перебазированная в 2005 году из Германии в Китай, сейчас она сможет получать информацию с территории площадью 250 кв. км, что превышает площадь Земли.

Между тем, «Хуаянь-7» должен будет начать исследование дальнего космоса – на высоте 180-200 км. На Земле этот аппарат уже известен как Huyang 7, HQ-7 (северный и южный полюсы земной орбиты) и HQH-7A (средний полюс). Аппарат будет назван в честь недавно скончавшегося коллеги Вэй Юя (Wei Yue), с которым его сотрудничал на протяжении 33 лет.