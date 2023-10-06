“Джеймс Уэбб”разгадал тайну ярких галактик ранней Вселенной

Астрономам из Калифорнийского технологического института (США) удалось раскрыть тайну движения галактик, в течение короткого периода появившихся после Большого взрыва. Свое исследование специалисты опубликовали в журнале Science, кратко с ним можно ознакомиться на сайте института.

К исследованию ученых подтолкнуло открытие необычного свечения в отдаленных галактиках. Ученые не могут точно выяснить, как именно возникает свечение. Только недавно появилась гипотеза о том, что яркость свечения галактик возникает из-за вихревых структур, порождаемых при взаимодействии межгалактического вещества.

В ходе исследования в телескоп в окрестностях Млечного пути было обнаружено заметное, но очень редкое квазифиолетовое свечение, похожее на спектры квазаров. Сверхмассивная черная дыра в центре галактики в последние годы вызывала огромный интерес среди астрономов, а в 2015 году астрономы из американского института Джефферсона обнаружили видимую в рентгеновском диапазоне карликовую галактику, которая может быть связана с карликовой галактикой, обнаруженной в марте того же года.