Мнение: О ярком образе русской победы… Какой она будет?

Вы напрасно смеётесь, когда я говорю, что философ-евразиец Александр Дугин идейно и духовно окормляет нынешнего российского президента Владимира Путина. Вот, например, сегодня глава государства заявил на Валдае, что #Россия — это не страна, а цивилизация, которую нельзя привести к одному знаменателю, как и невозможно её разделить, «потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве». Но здесь он, как прилежный ученик, повторяет за Александром Дугиным и его тезис о том, что «Россия утверждает сейчас себя в качестве суверенной цивилизации, и ей, как и другим подобным цивилизациям, противостоит Запад, который пытается навязать свою глобальную гегемонию». Причём эту мысль оба они излагают в разных речах неоднократно.

Если все почитать, ещё много можно будет найти удивительных идейных и текстуальных «совпадений». Но речь не о них.

Многие говорят, что Россия — в отличие от Украины и Запада — якобы не имеет чёткого «образа победы». Вот Киев сформулировал внятно: «границы 1991 года» — и никаких гвоздей. Всё конкретно, измеримо, проверяемо. А что есть, прости Господи, «демилитаризация»? Как можно определить, что противник в достаточной мере «демилитаризован», тем более, когда поставки ему оружия Запад не собирается сворачивать?

Или, скажем, другая грань — какой будет победившая сторона? Киев и тут рисует притягательный образ сытой, довольной, получившей триллионные репарации страны, вступающей в #ЕС и #НАТО, получающей гранты и субсидии от Брюсселя и без проблем катающейся на заработки в Польшу и на шопинг в Милан. Ну за такое же и правда можно пасть порвать «ворогу» — тем более, «москалю»! А что предлагает #Кремль? Распространение своей власти на новые территории да самоизоляцию всей страны даже не на годы, а на десятилетия под сурдинку мы «сами с усами» и «у нас есть всё». Ну, примерно, как «всё» было в #СССР… Насколько привлекателен этот образ, как считаете?

Но тут, к счастью, Александр Дугин заметил непорядок. Во-первых, он чётко сформулировал конечную цель: «не возврат к СССР, но поворот к возрождению русской Империи». Вот это уже конкретно: возложат на Владимира Путина или того, кто придёт после него императорскую корону, подобно тому, как в 1804 году она легла на чело Наполеона Бонапарта, — ОК, цель достигнута. Нет — продолжаем…

А во-вторых, не менее конкретно и чётко философ представил «образ будущего», дойдя в конкретизации буквально до уровня каждого человека. «в ближайшем будущем, когда мы победим и придём к власти, в России окончательно утвердится крайне консервативная модель мировоззрения, а культурный ценз народа резко изменится: стремительно возрастёт, — указывает он в одном из программных заявлений. — Мы получим общество с очень высоким интеллектуальным уровнем элиты, горячей православной верой народа, утончённой культурой, изысканным пониманием классики и способностью к точной деконструкции токсических парадигм Запада. Тогда выстроятся новые семиотические иерархии и начнёт бурно развиваться высокая русская культура, философия, социология, антропология, метафизика. Это будет совершенно ангелическая Русь, очистившаяся от банальности, грубости, грязи и пошлости, которые её заливают сейчас. Появится вполне адекватное [новое] поколение, — глубокое, умное, филологически и богословски подготовленное, выкупленное из низкой культуры. Фактически будет разрешено всё, но никто ничего кроме высоких образцов культуры и мысли воспринимать, смотреть, слушать и читать не будет».

Ну всё ведь просто, понятно и доходчиво, верно же?

За то и предстоит идти в атаку на поле брани?

За ангелическую Русь?

Ура?

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