Ученые обнаружили необычно яркую вспышку гамма-лучей,исходящую от нейтронной звезды

Ученые обнаружили аномально яркие гамма-вспышки, исходящие от нейтронной звезды PSR B1257+12. По словам исследователей, этот объект не является нейтрониной звездой, а также не имеет следов радиоактивного распада.

О том, что PSRB1257B является нейтронной звездой, было известно до последнего момента. В августе 2012 года удалось получить первые снимки астрономической обсерватории Swift. Звезда получила обозначение PSR-B1258 и зарегистрирована была как n24. Диаметр ее примерно в два раза превышает диаметр Солнца.

Вспышки света, исходящего от этой звезды, наблюдаются с декабря 2011 года. Расстояния до PSR неслыханно большие. Удивительно, но, видимо, нейтроны не имеют никаких следов радиоактивных распадов. Ученые объясняют данный феномен отсутствием внешнего радиационного диска. Таким образом, радиация не распространяется в нейтроне, а остается внутри звездной системы. Ранее на место явления астрофизики относили только нейтроновую звезду, но спустя два года астрономы выдвинули гипотезу, согласно которой в ней может находиться еще одна звезда.