NASA предупредило о возможности столкновения крупного астероида с Землей

NASA предупредило о возможности столкновения крупного астероида с Землей до конца октября, однако специалисты считают, что он не будет представлять угрозы для нашей планеты. Об этом сообщают в среду, 18 сентября, британские СМИ.

По словам исследователей, вероятность столкновения астероидов размером в 1 км с Землёй очень мала, так как они намного дальше от нашей планеты, чем Земля от Солнца.

Также ученые отметили, что максимальное сближение астероида с Землей может произойти через два миллиона лет.