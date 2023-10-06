 

Ученые из Соединенных Штатов обнаружили связь между уровнем холестерина и развитием слабоумия

06.10.2023, 1:55, Разное
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Ученые из США нашли связь между уровнем холестерина и развитием деменции. К такому заключению они пришли, когда проводили эксперименты на грызунах. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе экспериментов ученым удалось установить, что уровень холестерина в крови может сказаться на способностях грызунов к обучению. Так, уровень этого вещества в крови грызунов увеличил вероятность того, что животные не сумеют выучить новую информацию. Исследователи решили выяснить, способна ли активность мозга грызунов зависеть от количества холестерина в их организме.

Ранее уже было установлено, что снижение холестерина в организме увеличивает риск развития деменции у людей. В частности, это было связано с ухудшением памяти и снижением интеллекта. Некоторые ученые тогда предположили, что неблагоприятное воздействие холестерина на мозг — всего лишь миф, но других результатов экспериментов это не объясняло.Новые исследования показали, что чем выше уровень холестерина, тем больше вероятность развития деменций. Речь идет именно о холестерине, а не о других веществах, которые негативно влияют на память.


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