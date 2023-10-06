Байден построит стену от мигрантов — в нарушение законов и собственных обещаний

Министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «необходимо отказаться от некоторых законов, постановлений и других юридических требований, чтобы обеспечить оперативное строительство заграждений и дорог» в штате Техас вдоль границы с Мексикой. Это вызвано усилением политического давления на фоне нового кризиса, вызванного потоком нелегальных мигрантов. Причём среди этих законов есть даже те, которые американская администрация в прошлом сама пыталась защитить, пишет CNN.



AP

Во время своей предыдущей предвыборной кампании действующий президент США Джо Байден пообещал, что при нём не будет построено «ни фута» пограничной стены. Однако с первых месяцев своего пребывания на посту ему пришлось столкнуться с массой проблем на границе, когда рекордный всплеск случаев детской миграции застал чиновников врасплох, пишет CNN.

На протяжении последних двух лет администрация Байдена продолжала сталкиваться с ожесточённым сопротивлением со стороны республиканцев, а иногда даже и демократов, которые категорически не одобряли его иммиграционную политику. Однако новый всплеск миграции оказал дополнительное давление на федеральные ресурсы и «проверил на прочность» последнюю пограничную политику Байдена спустя всего несколько месяцев после её вступления в силу, отмечается в статье.

Новый кризис на границе опять вызвал волну критики со стороны республиканцев, а также обеспокоенность внутри администрации Байдена по поводу этого политически деликатного вопроса. Согласно уведомлению, опубликованному в Федеральном регистре в среду, Белый дом принял решение обойти 26 федеральных законов ради строительства дополнительной пограничной стены в долине Рио-Гранде на фоне политического давления, объясняя это «высокий уровнем нелегальной миграции».

Строительство стены будет оплачено за счёт уже выделенных средств, предназначенных специально для строительства физических заграждений на границе, которые администрация Байдена ещё не успела использовать. Однако новый всплеск миграции в последнее время уже и так истощает федеральные и местные ресурсы, а также оказывает сильное политическое давление на администрацию Байдена, от которой требуют урегулировать нарастущий кризис, отмечается в статье.

Согласно федеральным данным, в статистике пограничного патруля указано почти 300 тыс. случаев встречи мигрантов в районе долины Рио-Гранде за период с октября прошлого года по август нынешнего. Однако лишь в прошлом месяце пограничный патруль задержал уже более 200 тыс. мигрантов, пересекавших границу между США и Мексикой. Это яляется рекордно высоким показателем в этом году, пишет CNN.

Всплеск миграции на южной границе США постоянно находится в центре внимания республиканцев и консервативных СМИ. Кроме того, даже ведущие демократы, в том числе мэры Нью-Йорка и Чикаго, начали публично требовать от федерального правительства принять более энергичные усилия и выделить больше ресурсов для размещения постоянно прибывающих туда мигрантов.

Министерство внутренней безопасности США в итоге пришло к выводу, что «необходимо отказаться от некоторых законов, постановлений и других юридических требований, чтобы обеспечить оперативное строительство заграждений и дорог» в округе Старр, штат Техас, вдоль границы США с Мексикой. Об этом заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в документе, который был размещён в федеральном реестре США, поясняется в статье.

«В настоящее время существует острая и неотложная необходимость построить физические барьеры и дороги вблизи границы Соединённых Штатов, чтобы предотвратить незаконный въезд в Соединенные Штаты», — говорится в докладе Майоркаса. Строительство этих заграждений будет оплачиваться в рамках законопроекта об ассигнованиях 2019 года, где было выделено специальное финансирование на создание «пограничного барьера» в долине Рио-Гранде.

По словам Майоркаса, Министерство национальной безопасности «обязано использовать эти средства по назначению». По словам осведомлённого источника, эти средства необходимо израсходовать до конца 2023 финансового года, что и побудило администрацию принять решение в этом году начать строительство на юге Техаса, говорится в статье.

При этом среди законов, которые администрация Байдена намерена обойти, чтобы построить эту стену, есть несколько законодательных актов, которые в прошлом сама администрация пыталась защитить, отмечает CNN. В частности, это Закон о национальной экологической политике, Закон об исчезающих видах, Закон о чистой воде, Закон о чистом воздухе и другие.

Таможенная и пограничная служба США ранее объявила о планах спроектировать и построить до 20 миль новых пограничных барьерных систем в округе Старр, которые будут оснащены фонарными столбами и освещением, а также воротами, камерами наблюдения, подъездными путями и другими системами. Представитель этой службы также заверил, что ведомство по-прежнему заботится о «защите культурных и природных ресурсов страны», а также внедряет «рациональные экологические методы» для строительства пограничных заграждений.

Между тем ожидается, что количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, в ближайшем будущем не сократится, сообщил в интервью CNN высокопоставленный представитель Таможенной и пограничной службы США. Хотя американские власти надеются, что ряд дополнительных обязательств, которые взяла на себя Мексика, должны помочь в конечном итоге снизить их количество.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный прокурор Меррик Гарленд и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл вместе с Майоркасом планируют встретиться со своими мексиканскими коллегами в Мехико для проведения ежегодных переговоров по безопасности. И ожидается, что проблема нелегальной миграции станет главной темой этих обсуждений, заключает CNN.

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