Рупор кремлевской пропаганды: Брюссель создает “Оруэлловский мир”

"Брюссель создает Оруэлловский мир" (с) Орбан

Кто давно читает этот журнал в курсе, что я уже много лет пишу, что на Запад состоялось полное торжество идей Джорджа Оруэлла и претворение их в жизнь. Теперь уже и на официальном уровне об этом заговорили. Пока ругали коммунистов, настоящий тотаталитаризм подкрался незаметно. Уж слишком знакомое мурло ангсоца начало выглядывать из-под демократических риз

Один из свежих примеров яркого публичного лицемерия. Таково нынче "демократическое" мурло.

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