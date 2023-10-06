 

NASA воплощает мечту в реальность:к 2040 году будет построен лунный дом для обычных людей

06.10.2023, 0:45, Разное
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Небольшие дома на поверхности Луны в рамках масштабного проекта по возведению домов для людей будут возведены к 2030 году, сообщил представитель NASA.

“Станции НАСА на орбите Земли и в околоземном пространстве строятся в соответствии с тремя основными приоритетами: устойчивость к высоким и низким температурам, высокая коррозионная стойкость и защита от пыли и влаги. В рамках соглашения с НАСА мы уже приступили к разработке строительных блоков, которые могут выдерживать экстремально высокие температуры и давление”, отметил в интервью британской газете Daily Mail представитель NASA по связям со СМИ Джессика Ландри.

Машинное отделение космического корабля Dragon является местом обитания работающего в невесомости экипажа, пассажиры которого скоро смогут там жить.


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