NASA воплощает мечту в реальность:к 2040 году будет построен лунный дом для обычных людей

Небольшие дома на поверхности Луны в рамках масштабного проекта по возведению домов для людей будут возведены к 2030 году, сообщил представитель NASA.

“Станции НАСА на орбите Земли и в околоземном пространстве строятся в соответствии с тремя основными приоритетами: устойчивость к высоким и низким температурам, высокая коррозионная стойкость и защита от пыли и влаги. В рамках соглашения с НАСА мы уже приступили к разработке строительных блоков, которые могут выдерживать экстремально высокие температуры и давление”, отметил в интервью британской газете Daily Mail представитель NASA по связям со СМИ Джессика Ландри.

Машинное отделение космического корабля Dragon является местом обитания работающего в невесомости экипажа, пассажиры которого скоро смогут там жить.