Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

Бабье лето в российской столице сменилось резким похолоданием. Температура воздуха существенно снизилась и днем, и ночью.

В ближайшие дни в Москве и вовсе выпадет треть месячной нормы осадков. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что погода в ближайшие дни будет ненастная и ветреная. Кроме этого, горожан ожидает снег с дождем, отмечает телеканал “360”.