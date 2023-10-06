Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков
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Бабье лето в российской столице сменилось резким похолоданием. Температура воздуха существенно снизилась и днем, и ночью.
В ближайшие дни в Москве и вовсе выпадет треть месячной нормы осадков. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что погода в ближайшие дни будет ненастная и ветреная. Кроме этого, горожан ожидает снег с дождем, отмечает телеканал “360”.
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