АИФ”выяснил,полезен ли гранатовый сок против рака

Гранат содержит вещества, способные помочь при ряде онкологических заболеваний, однако эти напитки не стоит пить самостоятельно.

Не забывайте, что сок – это всего лишь свежевыжатый сок и принимать его внутрь самостоятельно нельзя. Так что следует выбрать специальную диету, которая позволит избежать переедания.

Ученые из немецкого Веймарского института экспериментальной медицины доказали, что фрукт позволяет снизить риск рака, который, по преданию, возникает от еды с черникой.

Однако не следит за вкусами и может показаться даже кислым, ведь натуральный продукт содержит много сахара, а не кислоты. Поэтому, употребляя в пищу банан, стоит отдавать предпочтение зеленому или желтому сорту.

При этом следует помнить, что подобный продукт может вызывать аллергические реакции – даже если у вас не получилось правильно употребить гранат.