 

Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото

05.10.2023, 23:04, Новости дня
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Наташа Королева приступила к работе в новом сезоне шоу “СуперСтар”. Знаменитость показала кадры из закулисья, коллег и некоторых участников съемочного процесса. По словам певицы, ей кажется, она гармонично влилась в процесс и вписалась в уже сплоченное трио Леры Кудрявцевой, Сергея Соседова и Стаса Пьехи.

Стоит отметить, что одним из забавных моментов видео стала коммуникация Наташи Королевой с Лолитой. В какой-то момент артистка, проходя по коридорам съемочного павильона, прилюдно ухватила известную женщину за интимное место. Исполнительница хита “Желтые тюльпаны” потрогала груди Лолиты на глазах у работников съемочной площадки. Кажется, судя по лицу, Милявская осталась в некотором замешательстве от действий коллеги.

Напомним, Наташа Королева в этом году с размахом отметила годовщину свадьбы с Сергеем Глушко (Тарзаном). Супруги женаты уже 20 лет и в важный день решили повторно обменяться клятвами верности и любви.

Этой паре все нипочем. Не смог разрушить брак даже адюльтер со стороны Тарзана. В 2020-м россиян поразила новость об изменах танцора. Как оказалось, артист привел в дом двоих женщин, пока Наташа Королева была на гастролях. Возможно, этот факт так бы и остался скрытым от широкой общественности, но вот незадача – одна из девушек украла из особняка драгоценности. Так артистка узнала об измене мужа, но нашла в себе силы на прощение.


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