Эстроген и прогестерон перестраивают нейроны в соответствии с материнским поведением

Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика изучили влияние гормонов на мозг во время беременности. Оказалось, что гормоны на 16% повышают риск преждевременных родов.

Еще в 1970-е годы медики установили, что сокращение сердечного ритма приводит к повреждению миокарда, а увеличение нагрузки на сердечную мышцу повышает риск родовых травм.

Наиболее частыми причинами преждевременных разрывов беременности являются изжога и запор.