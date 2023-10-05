 

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре “Наследники Победы” в подмосковном Подольске

05.10.2023, 21:52, Новости дня
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Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе поблагодарила всех участников игры, приехавших из разных регионов России.

«От имени губернатора Московской области и себя лично хочу вас поздравить с участием в этой непростой, но очень интересной и важной игре. Вы на самом деле все являетесь победителями и героями. Отдельно хочется поприветствовать наших друзей, приехавших из Луганской народной республики, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга», – заявила Швелидзе.

Всего во время игры провели несколько конкурсов, включая стрельбу, сборку-разборку оружия, ориентирование и другие состязания. Возраст участников варьировался от 12 до 17 лет, в составе каждой команды было не менее трех девушек.

На мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов, а также семья Дмитрия Зернова.

Победителями игры стали участники отряда «Варяг» из Подольска, второе место разделили команды из Электростали и Можайска. Тройку лидеров вместе замкнули команды из Подольска, Каширы и Домодедова.

Напомним, что Дмитрий Зернов отправился добровольцем на СВО. Он посмертно награжден орденом Мужества.


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