Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова

Сегодня вышел очередной выпуск программы Филиппа Киркорова You Want A Scandal Now. Гостем канала “Подкаст Короля” стал известный российский видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, участник музыкального дуэта “Успешная группа” и творческого объединения “КликКлак”. Затравку к сорокачасовому интервью поп-король выложил на своей странице в запрещенной социальной сети.

В тизере мужчины обмениваются короткими забавными репликами и раскрепощенно подкалывают друг друга — словно знакомы много лет, и между ними нет такой существенной разницы в возрасте. В какой-то момент Филипп Бедросович отдает блогеру должное:

“В тебе есть стержень”, — отметил певец.

“Я ручка”, — немедленно отозвался рэпер.

А начинается тизер совместным исполнением одного из главных хитов Киркорова “Зайка моя” и неожиданным сенсационным предположением Эльдара Джарахова о том, что тот является его внебрачным сыном – старшим, получается.

“Так вот чего я рэпером стал в итоге? Ты мой отец”, — сделал вывод видеоблогер.

Действительно, песня “Зайка моя”, исполненная Киркоровым совместно с его на тот момент женой Аллой Пугачевой еще в 1995 году, стала одним из первых российских хитов, написанных по сути дела в жанре “рэп”. Так что Филипп Бедросович поддержал предположение Эльдара: “Эльдарчик, слушай, действительно”,

После чего король русской поп-музыки поинтересовался, не поступали ли Джарахову предложения сниматься в кино — блогер ответил, что он унаследовал скромность Филиппа. Напоследок Киркоров напутствовал блогера фразой: “Пой про пипиську, это все туда” — что бы это ни значило. Вести свой подкаст певец начал три месяца назад, сейчас у него около 300 тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает сына и дочь, которая родила суррогатная мать. Мартину и Алле-Виктории уже по 11 лет.