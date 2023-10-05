 

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова

05.10.2023, 21:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня вышел очередной выпуск программы Филиппа Киркорова You Want A Scandal Now. Гостем канала “Подкаст Короля” стал известный российский видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, участник музыкального дуэта “Успешная группа” и творческого объединения “КликКлак”. Затравку к сорокачасовому интервью поп-король выложил на своей странице в запрещенной социальной сети.

В тизере мужчины обмениваются короткими забавными репликами и раскрепощенно подкалывают друг друга — словно знакомы много лет, и между ними нет такой существенной разницы в возрасте. В какой-то момент Филипп Бедросович отдает блогеру должное:

“В тебе есть стержень”, — отметил певец.

“Я ручка”, — немедленно отозвался рэпер.

А начинается тизер совместным исполнением одного из главных хитов Киркорова “Зайка моя” и неожиданным сенсационным предположением Эльдара Джарахова о том, что тот является его внебрачным сыном – старшим, получается.

“Так вот чего я рэпером стал в итоге? Ты мой отец”, — сделал вывод видеоблогер.

Действительно, песня “Зайка моя”, исполненная Киркоровым совместно с его на тот момент женой Аллой Пугачевой еще в 1995 году, стала одним из первых российских хитов, написанных по сути дела в жанре “рэп”. Так что Филипп Бедросович поддержал предположение Эльдара: “Эльдарчик, слушай, действительно”,

После чего король русской поп-музыки поинтересовался, не поступали ли Джарахову предложения сниматься в кино — блогер ответил, что он унаследовал скромность Филиппа. Напоследок Киркоров напутствовал блогера фразой: “Пой про пипиську, это все туда” — что бы это ни значило. Вести свой подкаст певец начал три месяца назад, сейчас у него около 300 тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

Напомним, Филипп Киркоров воспитывает сына и дочь, которая родила суррогатная мать. Мартину и Алле-Виктории уже по 11 лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Умер певец Константин Лисовский

06.10 / Взаимные обвинения — Мишель и фон дер Ляйен затяели «странную борьбу за власть»

06.10 / ООН: «Кадры, поступающие из Грозы, просто ужасают»

06.10 / Педофил Скотт Риттер – Западная пропаганда винит во всём Путина, не в силах признать его превосходство

06.10 / Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов

06.10 / Байден построит стену от мигрантов — в нарушение законов и собственных обещаний

06.10 / Приём Украины в ЕС грозит обернуться головной болью для Брюсселя

06.10 / Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца

06.10 / Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

05.10 / Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика