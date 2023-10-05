Скандалы: Пугачева и Галкин отвергнуты миром

У иноагента Максима вновь сорвались концерты в Казахстане, а Примадонну выставили в Каннах не в лучшем свете

Мир шоу-бизнеса всегда был полон неожиданных поворотов и событий. Известные артисты часто ищут новые возможности для самореализации, перебирают различные страны и континенты, надеясь найти финансовый успех и признание. Большинство из них с началом СВО сбежали в Европу в надежде на славу и большие деньги, но все оказалось не так радужно. Подобное случилось и с иноагентом Максимом Галкиным и его супругой Аллой Пугачевой, которые разорвали все связи с Россией и сбежали за бугор. Но добиться успеха там им не удалось.

Выступления комика раз за разом отменяют. Например, недавно это случилось в Казахстане. Руководство Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане объявило о проведении технических работ на сетях водопровода с 4 по 10 октября, что привело к отмене концерта шоумена, назначенного на 8 октября.

Еще одно выступление Максима Галкина должно было состояться 9 октября во Дворце республики в Алма-Ате. Однако 1 октября площадка была закрыта из-за аварийного состояния сцены. Ее представители сообщили, что на устранение проблем потребуется две недели.

Организаторы не предупредили об отмене концертов, пишет Галкин на своей странице в Instagram*.

«У меня через неделю два концерта в Казахстане, все билеты проданы, залы большие, много зрителей, многие летят из других городов. И вот сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и в Алма-Ате в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! Поэтому оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют. И что это?» — возмущается артист.

Галкин также обратился к представителям площадок и предложил им помощь в ремонте залов или выборе других дат. Поклонников артиста удивила его эмоциональная реакция и уверенность в том, что они полетят на его концерт из других городов.

Ранее у него отменили концерт в Эстонии по неопределенным причинам, мероприятие должно было пройти 15 сентября в Таллине.

«Шутки унитазные никому не интересны, предавший Родину ни в одном уголке мира не обретет счастье», — написали ему в Instagram.

В отличие от комика, пожилая Примадонна все это время предпочитает хранить молчание и лишний раз не лезть на рожон. Впрочем, это не нравится оппозиционным друзьям Пугачевой. В Каннах сбежавшие за границу артисты провели фестиваль «Летят журавли», где осудившая спецоперацию актриса Юлия Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума из-за эмиграции Пугачевой и возомнила себя Примадонной.

«История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), чтобы исполнить хит звезды. А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. Однажды она подумала, что может заменить артистку», — рассказала Ауг.

Как ранее писал Daily Storm, Галкин зарабатывал значительные суммы денег на выступлениях. Его гонорары достигали 150 тысяч евро за одно выступление. Однако после переезда за границу ситуация изменилась кардинально. Сейчас артист может рассчитывать на гонорар в размере 50 тысяч евро.

Причины такого снижения дохода могут быть различными. Возможно, его шутки не нашли отклика у зарубежной аудитории или конкуренция в данной сфере очень высока.

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Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дэйли Шторм”