 

Ученые обнаружили подземный резервуар у берегов Новой Зеландии

05.10.2023, 21:16, Разное
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Археологи из Перу и Новой Зеландия обнаружили под каменистым гребнем каньона, расположенного у побережья Перу, остатки большого кругового водоёма, который, по всей видимости, использовался для орошения плодородной долины, расположенной между этим районом и Чили. Это открытие является существенным доказательством того, что на протяжении всего существования региона в этом регионе существовало искусственное водоснабжение.Это открытие проливает свет на сложность и необходимость применения ирригационной технологии для оросительных проектов на огромных территориях, расположенных в сейсмически активных районах, и имеет большое значение для понимания проблем орошаемого земледелия в целом.

Водоём получил название Punta Arenas. Он расположен в регионе, который ранее был засушливым, во время своего появления в результате вулканического взрыва в Чако, произошедшего около 5000 лет назад. Предположительно, он был создан под воздействием интенсивного притока воды из озера Титикака в более позднее время.

По словам исследователей, найденный здесь водоём был небольшим, диаметром 1,2 км. Вода, которая подавалась к нему в период вулканического извержения, была локальной, из-за чего это сооружение использовалось в качестве своеобразного “запасного” резервуара, и вода в нём быстро испарялась. В то же время, это было удобное место для поддержания порядка, так как оно находилось под защитой прибрежных скал и сосен и надежно защищалось от воспламенения при извержении.
Авторы считают, что эта вода использовалась для орошённых полей и ферм. Этот водоём также мог использоваться для накопления воды для неких грандиозных целей, например, создания искусственного озера или искусственного моря.


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