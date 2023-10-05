 

“Слабые мужчины”: раскрыта причина одиночества Ирины Шейк

05.10.2023, 20:45, Новости дня
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С 2010 по 2015 год супермодель состояла в отношениях с одним из самых величайших футболистов в мировой истории – Криштиану Роналду. Ирина порвала отношения из-за измен спортсмена. А ее последние отношения — с актером Брэдли Купером — завершились в 2019 году: пресса сообщала, что модель была сыта по горло совместной жизнью со свекровью и поставила звезду Голливуда перед выбором — или она, или Глория. Актер выбрал маму.

С того самого момента Ирина Шейк пребывает в гордом одиночестве. О том, почему топ-модель так и не нашла мужчину своей мечты к своим 37 годам, в интервью Пятому каналу порассуждал светский обозреватель Леван Тодуа — большой специалист в вопросах поиска мужчин женщинами. По его мнению, Ирине на ее жизненном пути так и не попался человек статуснее, состоятельнее и сильнее ее.

Здесь нет ничего удивительного, ведь такой женщине очень сложно найти спутника жизни, равного по статусу — Ирина Шейк довольно долго не могла выбрать, с кем же ей все-таки быть: с Бредли Купером или Томом Брэди, и в итоге ей не подошел никто.

“Все те мужчины, которые ей попадались, были слабее нее в характере, поведении и заработке”, — рассказал Леван Васильевич о супермодели из России.

По его мнению, Ирина Шейк упорным трудом сколотила огромное состояние, и найти мужа, на которого она могла бы смотреть с восхищением, для нее нереально трудная задача. Тем не менее, Тодуа уверен, что на самом деле если модель и одинока, то это ненадолго — в американском шоу-бизнесе в принципе не принято кричать направо и налево.


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