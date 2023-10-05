 

“Мужчины боятся”: ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну

05.10.2023, 20:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сериал Дарьи Мороз состоит из новелл, которые объединены местом действия — это бар “Лед”. В нем знакомятся и/или устраивают свидания мужчины и женщины совершенно разных типажей. Чаще всего сразу после знакомства герои новеллы переходят к сексу — физиологическая сторона вопроса остается за кадром, а предметом сюжета, как можно догадаться из названия сериала, следуют разговоры об отношениях до секса и после него.

Среди типажей персонажей новелл молодые стендап-комики, мужчины средних лет, девушки разных возрастных категорий, раскрепощенные и не очень, парни статусные и не совсем. В съемках приняли участие Евгения Дмитриева, Григорий Калинин, Анна Снаткина, Ян Цапник и другие актеры. Среди них и звезда комедийного шоу “Однажды в России” Яна Кошкина.

С ее героиней в баре “Лед” знакомится персонаж, сыгранный Гошей Куценко — он всеми правдами и неправдами пытается заманить новую знакомую в свою квартиру. Учитывая, какой образ актриса поддерживает в публичном пространстве, мало у кого могут возникнуть сомнения, что для Яны в этой ситуации есть хоть что-то новое — казалось бы, у столь привлекательной девушки не должно быть отбоя от поклонников.

Однако Яна Кошкина опровергает такое мнение. По ее словам, мужчины боятся даже подходить к ней, попытки познакомиться случаются очень редко, а когда это происходит, то никто не ведет себя столь нагло, как это было в новелле, где актриса исполнила главную роль. “Я вам открою тайну. Меня очень боятся мужчины”, — сказала артистка, ставшая для поклонников секс-символом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Умер певец Константин Лисовский

06.10 / Взаимные обвинения — Мишель и фон дер Ляйен затяели «странную борьбу за власть»

06.10 / ООН: «Кадры, поступающие из Грозы, просто ужасают»

06.10 / Педофил Скотт Риттер – Западная пропаганда винит во всём Путина, не в силах признать его превосходство

06.10 / Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов

06.10 / Байден построит стену от мигрантов — в нарушение законов и собственных обещаний

06.10 / Приём Украины в ЕС грозит обернуться головной болью для Брюсселя

06.10 / Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца

06.10 / Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

05.10 / Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика