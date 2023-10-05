“Мужчины боятся”: ставшая секс-символом Кошкина решила выдать тайну

Сериал Дарьи Мороз состоит из новелл, которые объединены местом действия — это бар “Лед”. В нем знакомятся и/или устраивают свидания мужчины и женщины совершенно разных типажей. Чаще всего сразу после знакомства герои новеллы переходят к сексу — физиологическая сторона вопроса остается за кадром, а предметом сюжета, как можно догадаться из названия сериала, следуют разговоры об отношениях до секса и после него.

Среди типажей персонажей новелл молодые стендап-комики, мужчины средних лет, девушки разных возрастных категорий, раскрепощенные и не очень, парни статусные и не совсем. В съемках приняли участие Евгения Дмитриева, Григорий Калинин, Анна Снаткина, Ян Цапник и другие актеры. Среди них и звезда комедийного шоу “Однажды в России” Яна Кошкина.

С ее героиней в баре “Лед” знакомится персонаж, сыгранный Гошей Куценко — он всеми правдами и неправдами пытается заманить новую знакомую в свою квартиру. Учитывая, какой образ актриса поддерживает в публичном пространстве, мало у кого могут возникнуть сомнения, что для Яны в этой ситуации есть хоть что-то новое — казалось бы, у столь привлекательной девушки не должно быть отбоя от поклонников.

Однако Яна Кошкина опровергает такое мнение. По ее словам, мужчины боятся даже подходить к ней, попытки познакомиться случаются очень редко, а когда это происходит, то никто не ведет себя столь нагло, как это было в новелле, где актриса исполнила главную роль. “Я вам открою тайну. Меня очень боятся мужчины”, — сказала артистка, ставшая для поклонников секс-символом.