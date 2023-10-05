Мнение: О кудрявом мальчике из приличной семьи со скверной привычкой… Узнали?
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Да, с возрастом все меняются, но не всегда радикально.
Герой этого фото из «лихих 1990-х» изменился не так, чтобы слишком сильно. Узнать можно, хотя тут и молодой аспирант, будущий кандидат наук.
Знаете, что с ним стало в «золотые нулевые»?
Ну вот вам подсказка от женщины, к супругу которой этот мальчик иногда захаживал в гости. «Муж его хвалил. Услужливый молодой человек из хорошей семьи с большой кудрявой головой. Настораживала только одна его привычка — допивать из рюмок алкоголь за гостями».
По слухам, с возрастом она изменилась и раскрылась. Хотя нужды «допивать» алкоголь уже нет: своего хватает. В том числе — и своего собственного производства.
Ну теперь-то узнали героя?
Интересно, а почему она «вспомнила» об этой привычке только сейчас?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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