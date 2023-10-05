Мнение: Путин на заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин принял участие заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». И выступил.

Вот ключевые тезисы президентского выступления.

– В начале XXI века все думали, что мир извлек уроки из Второй мировой войны.

– История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире — огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно топливо для поддержания себя.

– Мы не начинали так называемую войну на Украине.

– Хорошо, можно запудрить мозги миллионам людей, но вы-то знаете, что происходило в Донбассе.

– Односторонние шаги неизбежно будут встречать ответные действия.

– Украинский кризис не территориальный конфликт. Россия — самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь и Дальний Восток.

– Западу, определенной части западных элит, всегда нужен враг. Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за западными элитами.

– Наши контрагенты на Западе потеряли чувство реальности и перешли все возможные грани, зря.

– Все время мы слышим: вы должны, вы обязаны. Вы кто такие вообще? Протрите глаза, эта эпоха закончилась и никогда не вернется.

– Цивилизаций много. Это наше мнение. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур. Нашу цивилизацию нельзя свести к общему знаменателю, но ее нельзя и разделить.

– Свою цивилизацию никому нельзя предавать. Это путь к всеобщему хаосу. Это отвратительно.

– Западные страны хотят продавить свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, чем это закончится.

– Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права управлять миром за других.

– Международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанном на неких правилах. Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Это просто дурь какая-то, чушь!

Полностью стенограмма выступления Владимира Путина на пленарной сессии XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» здесь.

Не сомневаюсь, что это выступление Владимира Путина сегодня будут показывать все телевизоры страны.

Вроде бы все правильно сказал президент России. В его картине мира во всем, что сегодня происходит на Украине, виноваты Запад и США. Но, что называется… осадок остался.

Если во всем виноваты только Запад и США, потерявшие чувство реальности, если западным элитам всегда нужен враг, если западные страны хотят продавить свои интересы, если Запад и США пытаются подменить международное право порядком, и пр. пр. пр…. почему боевые действия идут на Украине? Почему не в странах Запада? Почему не в США, хотя бы на Аляске, например?

Фотографии отсюда

—