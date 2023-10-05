Скандалы: Ждет ли «Атом» участь Zetta

Новому российскому электрокару не хватает денег

Разработчик электрокара «Атом» рассчитывает получить госсубсидию из Фонда развития промышленности для продолжения работ, выяснила «Газета.Ru». Проект может стать первым успешным запуском отечественного электромобиля или провалиться, как это было с аналогичными стартапами Zetta и «Ё-мобиля». Автоэксперты рассказали, чем «Атом» отличается от предшественников и какие у него перспективы.

Стартап АО «Кама», который занимается разработкой электромобилей «Атом», обратился в Фонд развития промышленности (ФРП) за государственным финансированием своей деятельности. Источник, знакомый с запросом компании, рассказал «Газете.Ru», что решение о поддержке автопроизводителя находится на стадии рассмотрения.

В Минпромторге РФ на запрос «Газеты.Ru» ответили, что на данный момент компания АО «Кама» не получала субсидий для «Атома» в рамках действующих мер государственной поддержки.

В конце 2021 года, когда стартап объявил о начале разработки первого отечественного электромобиля, его инвесторами в равных долях стали гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян — экс-госминистр непризнанного Нагорного Карабаха (ныне арестован властями Азербайджана).

Что известно о финансировании «Атома»

На старте проекта оба предпринимателя вложили в «Каму» собственные накопления — примерно по $1 млн каждый, сообщил Когогин РБК. После отъезда Варданяна в Нагорный Карабах в сентябре 2022 года его компания «Варданян, Бройтман и партнеры» принимала участие во всех мероприятиях проекта, но больше не вносила денег.

Автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов полагает, что проект в большей степени существует все же не на частные деньги инвесторов, а за счет госфинансирования через «КамАЗ».

«Концепция самой машины не имеет никакого значения на фоне бизнес-плана. По миллиону косвенных признаков, которые есть в общем доступе, можно судить, что у «Камы» госфинансирование, которое идет через «КамАЗ», хотя об этом никто открыто не говорит. Когда проект стартовал, они пытались сделать вид, что это частные инвестиции Когогина и Варданяна. Потом они настолько быстро прекратили говорить про частные инвестиции, что все встало на свои места», — отметил источник в беседе с «Газетой.Ru».

В конце 2022 года и сам Когогин сообщал журналистам, что «КамАЗ» вложил в проект «Атом» 360 млн рублей.

Финансированием «Камы» также занимается «Новикомбанк». В мае текущего года он объявил, что выделит на развитие проекта 10 млрд рублей.

Накануне «Кама» отчиталась о получении 36 тыс. предзаказов на будущие электромобили «Атом». При этом пока компания представила только макет машины, в ее соцсетях сообщалось о создании серийной версии электрической платформы. Завершить тестирование электрокара планируется к середине будущего года, а выпуск «Атома» на столичном заводе «Москвич» запланирован на 2025 год.

Все российские электрокары провалились

Последним крупным проектом по созданию отечественного массового электромобиля на государственные деньги была тольяттинская Zetta. Серийное производство электрокаров планировалось начать до конца 2020 года, заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. Он проводил тест-драйвы мини-кара в Тольятти.

Проект Zetta пользовался господдержкой: в 2017–2018 годах Минпромторг предоставил ему субсидии в размере 285 млн рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, компания получила льготный кредит от Фонда развития моногородов (49,5 млн рублей).

Этих денег для завершения разработки и запуска производства не хватило. В 2020 году ФРП отказал разработчикам электромобиля в кредите на 100 млн рублей. В следующем году у компании начались проблемы из-за долгов по заработной плате, делом занялась прокуратура.

По же этой причине в начале 2022 года уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Зетта» Дениса Щуровского было направлено в суд. Основной бюджет провалившегося проекта формировался не за счет средств от Минпромторга и ФРП, а благодаря вложениям инвесторов и самого главы Zetta Щуровского, у которого есть другие бизнесы, указывает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Никакого сходства между проектами «Атома» и Zetta я не вижу, потому что у них очень разные бизнес-модели. С государственными деньгами можно не беспокоиться о том, как быстро они у тебя окупятся и в каком объеме.

У Zetta совсем другая ситуация, она пыталась сделать проект на последние деньги, постоянно удешевляла его», – подчеркивает источник.

История с Zetta стала второй неудачной попыткой разработки электромобиля в России. В 2010 году компания ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова объявила о создании первого доступного российского электромобиля, получившего название «Ё-мобиль», а в 2014-м проект закрыли.

Как эксперты оценивают проект

Эксперты по-разному оценивают перспективы нового российского автомобильного стартапа на электрическую тему. К тому времени, когда «Атом» выйдет в продажу, он устареет с технологической точки зрения, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин:

«Вся эта история напоминает скам, какая-то пирамида — переведи туда деньги, мы вам в будущем что-нибудь поставим по какой-нибудь цене. Так дела не делаются, это не автобизнес. Зачем он нужен, когда его выпустят? По качеству и дальнобойности батареи у китайцев шагнут далеко вперед, мы же выпустим технику с батареями прошлого поколения.

В целом во всей команде «Атома» на виду только пиарщики, и вся работа, к сожалению, ведется исключительно в пиар-пространстве.

Зачем в нашей стране, настолько богатой углеводородами, закапывать десятки миллиардов рублей в электромобиль? Сотни миллиардов в инфраструктуру для него? Мы являемся заложниками моды. Большие начальники решили: если сейчас модно делать электромобили, их нужно делать».

Сейчас самым популярным подержанным электромобилем в России является Nissan Leaf, при этом годовой объем продаж составляет около 5 тыс. единиц, рассказал источник. По итогам этого года рынок новых автомобилей в РФ может вырасти до 1 млн единиц, среди них электромобилей будет лишь несколько тысяч, позволить их себе могут очень немногие, говорит вице-президент НАС.

«Все эти рассказы про дизайн и итальянское бюро… (дизайном «Атома» занималась студия Torino Design. — «Газета.Ru»).

Я слишком хорошо знаю, как работают эти итальянские дизайн-бюро. Они рисуют три-четыре универсальных дизайна и продают любым заказчикам в мире — от китайцев и корейцев до русских и нигерийцев. Китайцы не взяли дизайн — ладно, продадим кому-нибудь другому», — объясняет он.

Для создания «Атома» придется задействовать технологии из азиатских стран, поскольку сейчас в России невозможно самостоятельно создать новый легковой автомобиль по ряду причин, в том числе из-за проблем с разработкой программного обеспечения, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев:

«Столько было этих проектов малых городских электромобилей! Вокруг них так много активностей, которые, к сожалению, ни во что не выливаются. Пока большой веры в этот проект у меня, честно говоря, нет».

Учитывая то, что сейчас «Кама» только начала проводить тесты свой платформы, компания едва ли успеет выпустить электромобили «Атом» в массовую продажу в 2025 году, прогнозирует главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Однако, по его словам, будущее у проекта есть.

«Машина Zetta изначально в моих глазах была несерьезным проектом. Нам такие машины, в общем-то, не нужны. Это скорее такая тарантайка с ограниченным кругом применения — для доставки, каршеринга. У «Атома» серьезная команда, нормальные деньги. По тому, как идет проект, не надо ставить их с Zetta на одну ступень», – подчеркивает Кадаков.

Если создатели проекта «Атом» получат прямое государственное финансирование из ФРП и не выполнят свои обязательства, как это сделал разработчик электромобиля Zetta, то их ждут санкции со стороны государства.

«Ответственность за несоблюдение показателей результативности при получении субсидии предусматривается в рамках заключенных соглашений, в соответствии с правилам предоставления мер государственной поддержки», — уточнили в Минпромторге.

Представители компания «Кама» не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу «Газеты.Ru».

Денис Буденков

Оригинал материала: “Газета.ру”