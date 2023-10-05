 

Физики из Новосибирска и Томска из готовили люминофорную керамику за считанные секунды

05.10.2023, 20:05, Разное
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Физики Новосибирска и Томска за секунды изготовили люминофорную керамику, которая может стать одной из причин продления жизни человека в космосе.В Обь-Иртышском государственном университете (НГУ) и НИИ ядерной физики (НИИЯФ) СО РАН, находящихся в Новосибирске, опубликованы результаты исследований по созданию люминесцентных материалов на основе нанотехнологий.

Специалисты, применив новые технологии, сумели сделать нужный для космоса материал.Объект исследования светодиодные лампы, которые используют для освещения космических кораблей и прочего портативного оборудования.Светодиодные лампы являются крайне неэкономичными. При том, что до космического пространства еще очень далеко, чтобы использовать только их нужно потратить целое состояние.

К тому же, такие изделия слишком хрупкие, что усложняет транспортировку, перевозку и установку на космический объект.


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