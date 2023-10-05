Куда россияне отправляются отдыхать осенью 2023 года

Как сообщает “Радио 1”, в сентябре этого года россияне чаще жителей других стран посещали Пхукет. Из РФ в течение месяца прилетели порядка 40 тысяч туристов. Получается, что каждый шестой на курорте был россиянином.

Кстати, как отметили в ассоциации туроператоров России, чьи данные приводит neva.today, сейчас граждане нашей страны собираются в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет. Это самые популярные направления на ноябрь 2023-го. Но россияне не забывают и про курорты в пределах страны – например, Краснодарского края. Также этой осенью соотечественники собираются отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставрополье и Калининградскую область, сообщают “Вести Подмосковья”.