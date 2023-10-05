“Призывала добить”: из-за чего Варлей и Ахеджакова возненавидели друг друга

Актриса всегда считала себя патриоткой и открыто заявляла о любви к Родине и ее праве на отстаивание национальных интересов. Так что ничего удивительного в том, что к людям с иной точкой зрения Наталья Владимировна относится с изрядной долей негатива.

Наталья Варлей стала гостьей программы “Эмпатия Манучи”, где дала большое откровенное интервью. В числе прочего актриса выразила досадное разочарование некоторыми лицами отечественного шоу-бизнеса, которые допустили резкие высказывания против внешней политики Российской Федерации. Среди таких людей артистка назвала и Лию Ахеджакову.

Наталья Владимировна утверждает, что, вопреки распространенному мнению, Ахеджакова вовсе не является неким “божьим одуванчиком”, и представление о ней в среде масс является ошибочным. По словам Варлей, Лия Меджидовна является очень жестоким человеком, и многие люди очень напрасно удивляются тому, как она сейчас себя ведет, какую позицию заняла.

В качестве доказательства Наталья вспоминает прогремевшие на весь мир события тридцатилетней давности, когда в попытке защитить страну от государственного переворота Борис Ельцин отдал приказ таманской танковой дивизии открыть огонь по Белому дому — запершийся в нем Верховный совет пытался отстранить президента от власти и остановить рыночные реформы. Лия Меджидовна тогда сказала: “Надо добить гадину!”

“…меня потрясла до того момента любимая актриса Лия Ахеджакова, которая кричала, призывая добить законно избранный парламент”, — негодует Наталья Варлей.

Актриса вспоминает реакцию Ахеджаковой на ее интервью 1993 года, где она и произнесла вышеприведенные слова. Как говорят очевидцы, Лия Меджидовна ответила “А кто такая Варлей?”. С того момента актрисы и возненавидели друг друга. В настоящее время Лия Ахеджакова находится в туре по Европе. По некоторым данным, она зарабатывает до 500 тысяч рублей за спектакль.