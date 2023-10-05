Эксперт: ядерное оружие позволит превратить всю морскую воду в пресную

В авторитетном научном журнале «Вестник метафизика» опубликована статья академика РАЕН Николая Романова о последствиях глобальной ядерной войны.

Оказалось, что взрыв всего лишь ста атомных бомб позволит полностью решить вопрос с дефицитом пресной воды.

Технология опреснения морской воды давно известна, но она требует слишком много энергии. Согласно новой модели академика, достаточно подорвать сразу сотню термоядерных зарядов и их импульс превратит все океаны в пресные водоёмы.

В ближайшее время учёный подготовит доклад для Генеральной ассамблеи ООН, на голосование которой в начале 2024 года будет вынесен вопрос об использовании ядерного оружия для восстановления мировых запасов пресной воды.

Планируется, что по 40 зарядов предоставят США и Россия, а остальные будут выделены Францией, Великобританией, Индией, Пакистаном и Израилем.

—