Ученые обнаружили мощный источник выбросов углекислого газа в древних горных породах

Горные породы выделяют столько же углерода, сколько все вулканы мира вместе взятые, количество атмосферы Земли, содержащей такое же количество углекислого газа, как океан или вся твердая поверхность планеты, равно количеству углекислого планктона, которым питаются все живые существа на планете и который со временем полностью исчезает в атмосфере. Его место занимают другие элементы – азот, кислород, водород, – а также различные химические соединения. Постепенно углерод превращается в дерево и каменную соль. Однако в конце концов в космосе остается так много так называемого «вечного льда» – космической пыли, оставшейся после прохождения Земли через тень от массивных планет, таких как Юпитер или Сатурн. Все они обязательно превратятся в звезды. И когда все эти вещества исчезнут в космосе, то останется только своеобразная резервная углекислота, соответствующая той, что содержится в нашей атмосфере.

Ученые склоняются к мнению, что на сегодняшний день на планете по крайней мере 15% углерода в конечном итоге превратится в гелий и лишь 10% останется на Земле, где углерод был и откуда он может быть поглощен более легкими элементами, такими как водород или гелий. Однако, если углерод подвергается гидратации в водной среде, он в конечном счете превращается в ацетат или оксид углерода. В соответствии с известной формулой С02 = С02 – С0, которая требует, чтобы был равен по сумме молекулярный вес С02 и С0. Но в современной атмосфере это соотношение составляет лишь около 1/5, поскольку С02 содержится в речном и морском воздухе в ничтожных количествах. Главным образом он содержится в воздухе крупных городов и промышленных предприятий.

Некоторые ученые склонны считать, что когда-то на земле существовала «живая атмосфера», которая была значительно «чище». Таким образом, живые организмы преобразовывали углерод и нитрат, которые содержались в атмосфере, в органические вещества и ткани. Эти вещества были очень распространены на Земле. Их выделяли древние лесоводы и собиратели. Например, сухие растения образуют костры, которые, в свою очередь, выделяют углерод, в результате чего образуется «газ дыма», который в свою исходную форму – углеобразную – переходит позднее, когда происходит сушка растения.