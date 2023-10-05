Кардиолог Гандельман предупредил об опасности низкого артериального давления
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Кардиолог Герман Гандельман предостерегает россиян от низкого артериального давления, определяя его как “верхние” показатели, не достигающие 90. Артериальное давление зависит от двух факторов: объема крови в организме и состояния сосудов.
Снижение давления до этих уровней может быть тревожным признаком серьезных нарушений, включая внутреннее кровотечение в пищеварительном тракте или нарушения сердечной системы, такие как аритмия или инфаркт миокарда. По словам Елены Малышевой, резкое снижение давления часто связано с критическими событиями в организме, и может также указывать на переутомление и дефицит жидкости.
Симптомы низкого давления могут включать головокружение, бледность, дурноту, слабость и обморок. В случае серьезного падения давления, головной мозг может получать недостаточное количество крови, и рекомендуется попробовать выпить воду, чтобы восполнить объем крови. Также полезно сесть или лечь и приподнять ноги, чтобы улучшить циркуляцию крови.
Елена Малышева советует, что если давление низкое и состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.
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