 

Кардиолог Гандельман предупредил об опасности низкого артериального давления

05.10.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кардиолог Герман Гандельман предостерегает россиян от низкого артериального давления, определяя его как “верхние” показатели, не достигающие 90. Артериальное давление зависит от двух факторов: объема крови в организме и состояния сосудов.

Снижение давления до этих уровней может быть тревожным признаком серьезных нарушений, включая внутреннее кровотечение в пищеварительном тракте или нарушения сердечной системы, такие как аритмия или инфаркт миокарда. По словам Елены Малышевой, резкое снижение давления часто связано с критическими событиями в организме, и может также указывать на переутомление и дефицит жидкости.

Симптомы низкого давления могут включать головокружение, бледность, дурноту, слабость и обморок. В случае серьезного падения давления, головной мозг может получать недостаточное количество крови, и рекомендуется попробовать выпить воду, чтобы восполнить объем крови. Также полезно сесть или лечь и приподнять ноги, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Елена Малышева советует, что если давление низкое и состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Студентам вуза в Астрахани из-за технической ошибки прочитали лекцию о недопустимости всего

06.10 / В 2024 году, впервые в истории современной России, военные расходы превысят траты на социальную сферу

06.10 / Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика