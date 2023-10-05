Кардиолог Гандельман предупредил об опасности низкого артериального давления

Кардиолог Герман Гандельман предостерегает россиян от низкого артериального давления, определяя его как “верхние” показатели, не достигающие 90. Артериальное давление зависит от двух факторов: объема крови в организме и состояния сосудов.

Снижение давления до этих уровней может быть тревожным признаком серьезных нарушений, включая внутреннее кровотечение в пищеварительном тракте или нарушения сердечной системы, такие как аритмия или инфаркт миокарда. По словам Елены Малышевой, резкое снижение давления часто связано с критическими событиями в организме, и может также указывать на переутомление и дефицит жидкости.

Симптомы низкого давления могут включать головокружение, бледность, дурноту, слабость и обморок. В случае серьезного падения давления, головной мозг может получать недостаточное количество крови, и рекомендуется попробовать выпить воду, чтобы восполнить объем крови. Также полезно сесть или лечь и приподнять ноги, чтобы улучшить циркуляцию крови.

Елена Малышева советует, что если давление низкое и состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.