Кардиолог Деревянкина рассказала, как проявляет себя стенокардия

Стенокардия – это состояние, характеризующееся болями и дискомфортом в области грудной клетки. Врач-кардиолог Диана Деревянкина подробно описала природу этой боли и её возможные проявления.

Она подчеркнула, что боль при стенокардии может иметь жгучий или давящий характер и распространяться в левую руку, плечо, лопатку и даже левую половину шеи. Эта боль чаще всего возникает при физической нагрузке, такой как ходьба, бег или подъем по лестнице. Однако она обычно утихает после прекращения нагрузки или при приеме нитроглицерина.

Кардиолог также пояснила, что такая боль может быть признаком недостаточного поступления кислорода к сердцу, что, в свою очередь, может быть связано с образованием и ростом холестериновых бляшек в артериях и сосудах. Иногда боль в груди сопровождается одышкой, особенно при увеличении физических нагрузок.

Однако стоит отметить, что у людей, страдающих диабетом, симптомы стенокардии могут быть менее выраженными или вообще отсутствовать. И в редких случаях боль в груди при стенокардии может возникать даже в состоянии покоя.

Помимо этого, Диана Деревянкина призывает обращать внимание на симптомы и своевременно обращаться к врачу при подозрении на стенокардию, чтобы предотвратить возможные осложнения.