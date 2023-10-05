“Они как невинные дети”: Поргина выдала правду про осужденных Дрожжину и Цивина

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, причем актриса получила условный срок, а ее мужа-юриста отправили в тюрьму. Супругов обвинили в присвоении жилплощади покойного Алексея Баталова и в присвоении денежных средств его дочери. Пара не согласна с решением суда и подала апелляцию, и, кроме того, подготовила ответный иск с требованием квартиры. На чьей же стороне правда? В беседе с “Дни.ру” заслуженная артистка России Людмила Поргина встала на сторону семьи Баталова.

“Правда в том, что больной

Баталов, больная его жена и больная дочка не могли справиться с этими товарищами.

Они кружили им голову”, — уверена заслуженная артистка РФ.

Людмила Андреевна утверждает,

что часто видела осужденную пару на похоронах одиноких актеров. Она подчеркивает, что

правда на стороне Баталова — порядочные люди не поступают с людьми так, как

поступили Дрожжина и Цивин с наследниками актера.

“Цивин и Дрожжина даже

вписаны как основатели памятника Татьяне Самойловой на Новодевичьем кладбище —

при том, что до этого их никто не видел и не слышал вообще. Что это такое, это

как вообще понять? Лично я этого не понимаю”, — развела руками актриса.

Людмила Поргина напоминает,

что супружеская пара как бы опекала одиноких больных стариков, которым было не

на кого опереться, некому пожаловаться — и по итогу пользовалась их сложным

положением и облапошивала. Гитана Леонтенко, на которую осужденные подали

ответный иск, утверждает, что не успокоится, пока Дрожжина не получит реальный

срок, так как боится мести с ее стороны. Вдова Караченцова уверена, что бояться

здесь нечего.

“Нет-нет-нет, я думаю, никто уже

не будет мстить, все это останется в тылу. Хотя опасения эти можно понять, тем более,

что на них было вывалено столько лжи… Они очень замучились”, — считает Поргина.

Актриса отмечает, что если

посмотреть на квартиру Дрожжиной, то она вся сплошь заставлена антиквариатом,

который стоит баснословных денег. При этом осужденная утверждала, что

возглавляет “какой-то там отдел культуры то ли во ВГИКе, то ли еще где-то” — по

словам Людмилы Поргиной, это ложь.

“Она не работает нигде, ни в

Госкино, ни в Доме кино, и уж точно нигде ничего не возглавляет. Все, чем она

занимается, причем очень давно — это обогащением на стариках. Таким образом

можно получить очень большие деньги, они же не разбираются ни в чем — ни в

законах, ни в документах, они как

невинные дети”, — заключила артистка.