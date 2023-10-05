 

Казанский и Ленинградский вокзалы Москвы связали прямым троллейбусным маршрутом

05.10.2023, 18:13, Разное
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Департамент транспорта Москвы решил проблему, над которой городские власти бились с 1864 года, когда открылся Казанский вокзал. Более полутора веков отсюда невозможно было добраться до Ленинградского (Николаевского) вокзала на общественном транспорте. Теперь два важнейших вокзала Москвы связывает троллейбус маршрута «Т».

Поток людей между Казанским и Ленинградским вокзалами огромен. Первый обеспечивает связь Москвы с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, а второй – с северо-западом страны, прежде всего с Тверью и Петербургом, а также с Северной Европой. Раньше с одного вокзала на другой транзитные пассажиры могли доехать только на такси. Таксисты, имея такую монополию, заламывали непомерные цены.

Например, ещё летом поездка между вокзалами обходилась приезжему, в зависимости от плотности пробок, в 1100-1700 рублей. В советские времена цены начинались от десяти рублей, что было весьма дорого. Этим летом Москва полностью ликвидировала троллейбусное сообщение, заменив троллейбусы электробусами и автобусами.

В городе остались только два троллейбуса марки СВАРЗ-МАЗ, которые теперь будут курсировать между вокзалами. Цена поездки такая же, как в автобусе. Сейчас Дептранс Москвы работает над проектом продления маршрута «Т» до Ярославского вокзала. Это потребует значительных бюджетных инвестиций, поэтому, вероятно, добавить остановку у третьего вокзала удастся только в 2025 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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