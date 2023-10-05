Скандалы: Путешествие Lexus и BMW по России

Как дорогие автомобили попадают в Россию в обход санкций

Финская медиакорпорация Yle опубликовала расследование о схеме обхода российским бизнесом западных санкций. В частности, о том, как в Россию попадают люксовые автобренды. По мнению экспертов, раскрытые механизмы – естественное явление в текущей ситуации. Финские власти уже подняли вопрос о прикрытии выявленных схем, но специалисты уверены, что бизнес всегда найдёт новые способы ведения международной торговли.

Путешествие Lexus и BMW по России

Проблема обхода европейских санкций широко поднялась после публикации расследования финской компанией Yle. В распоряжение журналистов попала информация об автомобилях, которые направляются в Россию из Германии через Финляндию. Чтобы выяснить подробности, репортёры отправились к пограничному переходу Ваалимаа и спрятали маячки в машинах, находящихся на борту грузовика. Это были тёмно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350. Стоимость первого авто – более 5 млн рублей, второго – около 7 млн. Понятно, что это лишь капля в море – регулярно границу пересекает гораздо больше автомобилей. Но пример показательный.

По данным трекера удалось установить, что после пересечения границы автомобили прибыли в экспедиторскую компанию в Санкт-Петербурге. Затем они попали в Москву – в район, где, по всей видимости, находится склад новых машин. А через несколько недель оказались в 5 тыс. километров от финской границы, в сибирском Томске.

В Томске BMW продолжил передвигаться по городу, и журналисты предположили, что он был продан. А Lexus обнаружили в местном автосалоне на улице Пушкина, где его продавали примерно за 100 тыс. евро.

При этом репортёры узнали, что снимки Lexus, которые использовал дилер, были сделаны в Канаде, а имя бывшего владельца «похоже на русское». Он продал авто канадской экспортной компании Deluxauto Incorporated, а объявление о продаже Lexus было опубликовано на российском сайте ещё в феврале. Но компания отрицает продажу машин в Россию, хотя автодилер в Томске подтвердил, что автомобиль поступил из Канады. В Канаде, как в Евросоюзе и США, введены санкции против РФ, и экспорт новых машин там считается незаконным.

Вероятно, владелец автомобиля приобрёл его в Канаде ещё до ввода ограничительных мер. А схема с подменой документов позволила ему доставить машину в Россию уже сейчас.

Обход санкций

Ввозить в Россию люксовые автомобили и другие дорогие товары привычным и разрешённым методом стало невозможно после введения санкций. С этого момента объём товаров, проходящих через прежде серьёзно загруженную финскую границу, заметно упал. Но, видимо, у таможенников всё же недостаточно времени для проведения полноценных инспекций.

«Наша международная сеть предоставляет информацию о компаниях в странах-отправителях и странах-получателях. Но мы не можем досматривать каждый груз, иначе движение и торговля зайдут в тупик», – рассказал глава финского таможенного управления Сами Ракшит.

Официально эти автомобили следовали транзитом в Центральную Азию – в Казахстан. Это санкциями не запрещено, но подмена документов уголовно наказуема. Причём на финской таможне подобные случаи происходили и раньше. Уже были зафиксированы ситуации с подменой документов: на финской границе показывали одни, по которым автомобили следуют в Казахстан, а на российской – уже другие, по которым их доставляют по России.

В отправке товаров обычно задействовано множество компаний, но ключевую роль играют транспортные фирмы. В Финляндии в настоящее время зарегистрировано несколько российских компаний, которые отправляют товары из портов в Россию через пограничный переход Ваалимаа. При этом после введения санкций оборот и прибыль этих организаций возросли.

Все участники в плюсе

Несмотря на запрет западных государств на поставки в Россию люксовых автомобилей и других предметов роскоши, состоятельные люди в стране остались. А значит, и спрос на иномарки сохраняется. Как следствие, возникают различные схемы обхода санкций.

– У богатых людей есть деньги, чтобы платить за такого рода автомобили даже с учётом резкого роста расходов на них в связи с антироссийскими санкциями. Стало быть, спрос на данную продукцию есть, а спрос, как известно, рождает предложение, вот и был избран довольно простой и при этом элегантный путь обхода санкций, – считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Как отмечает эксперт, если в таких схемах задействованы юридические либо физические лица, не являющиеся резидентами стран – участниц Евросоюза, то наказание здесь возможно только одно – ввод санкций и против них тоже. Но такого рода вещи могут быть оспорены в европейских судах.

– Я думаю, что параллельный импорт в Россию из недружественных стран распространяется не только на дорогие автомобили из премиального сегмента, но и на гораздо более полезные для народного хозяйства нашей страны вещи. Например, комплектующие для сферы IT-технологий, микроэлектроники или запчасти к самолётам зарубежного производства. Возможно, что и на дорогие лекарства, которые пока у нас не выпускаются, на технологии и изделия двойного назначения. Благо, богатый опыт имеется ещё со времен победы Октябрьской революции, когда наша страна также оказалась под санкционным давлением, однако находила пути что-то необходимое купить, а что-то и получить без покупки, – рассуждает Владимир Соловейчик.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич убеждён, что подобные схемы – абсолютно нормальное и естественное с точки зрения внешнеэкономических связей явление.

– С тех пор как внешняя торговля приобрела более-менее упорядоченный характер после Афанасия Никитина и Синдбада-морехода, эти проблемы возникают постоянно. Государства пытаются регулировать торговлю, кого-то поставить в преференциальный режим, а торговлю с кем-то запретить. Тогда и возникают схемы обхода, – говорит Николай Межевич. – Классический метод доставки люксовых авто в Россию – через оформление таможенных сертификатов на Среднюю Азию. Есть и другие варианты – например, через Китай, но там свои логистические ужасы.

Подобных примеров в истории много. В частности, в начале 1990-х годов через псковскую таможню в Калининград отправляли алюминий, но он уходил дальше, за пределы России, через таллинский, рижский и другие порты. А в годы Второй мировой войны в Германию аналогичным образом поступали британские и американские товары, предназначенные якобы для Швейцарии. При этом нарушение закона, по сути, не происходит.

– Санкции не есть закон, санкции – это квазиторговые режимы, нарушающие регламент Всемирной торговой организации. То есть в принципе санкции незаконны, а поиски обходов, наоборот, законны, – замечает Николай Межевич.

Все задействованные участники оказываются в выигрыше: фирмы-посредники получают свои деньги, продавец – полную стоимость товара и плату за риски, связанные с транзитом в сложные районы, покупатель – свою люксовую иномарку.

И все абсолютно довольны.

Тем не менее финские власти уже отреагировали на появившуюся информацию о поступлении автомобилей через Финляндию в Россию. Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что возможности для обхода санкций необходимо предотвратить.

«Это не должно быть возможно. Мы все должны взять на себя ответственность, активизировать наши усилия и предотвратить обход санкций», – сказала глава внешнеполитического ведомства.

Анастасия Ермакова

Оригинал материала: “Октагон”