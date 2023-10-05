В Россию приедет первый седан суббренда компании Changan под названием Qiyuan

Компания Changan представит на российском рынке новый седан под собственным брендом Qiyuan.

Известно, что отечественные дилеры уже реализуют около 15 моделей китайской марки, однако уже в следующем году состоится выход очередной новинки. Известно, что новая модель Qiyuan A07 получит гибридную силовую установку с полуторалитровым двигателем и электромотором, которые вместе выдают 217 л.с. В продаже предложат также модель исключительно с электрическим агрегатом на 258 л.с.

В зависимости от комплектации автомобиль получит от 515 до 700 километров запаса хода. Пока остальные характеристики не раскрыты производителем.