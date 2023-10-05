В Россию приедет первый седан суббренда компании Changan под названием Qiyuan
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Компания Changan представит на российском рынке новый седан под собственным брендом Qiyuan.
Известно, что отечественные дилеры уже реализуют около 15 моделей китайской марки, однако уже в следующем году состоится выход очередной новинки. Известно, что новая модель Qiyuan A07 получит гибридную силовую установку с полуторалитровым двигателем и электромотором, которые вместе выдают 217 л.с. В продаже предложат также модель исключительно с электрическим агрегатом на 258 л.с.
В зависимости от комплектации автомобиль получит от 515 до 700 километров запаса хода. Пока остальные характеристики не раскрыты производителем.
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