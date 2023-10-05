 

Деньги взяла, но не спела: бизнесмен обивает пороги судов из-за Орбакайте

05.10.2023, 17:10, Новости дня
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В ноябре прошлого года Кристина Орбакайте должна была прилететь в Южно-Сахалинск на собственный концерт. Организацией выступления артистки занимался местный предприниматель Николай Жданов. Он отправил певице порядка 320 тысяч рублей в качестве аванса, арендовал площадку и начал продавать билеты. И поначалу народ охотно приобретал их, но слух об отъезде артистки за границу все испортил.

Люди массово начали сдавать билеты, после чего Жданов обвинил Орбакайте в срыве концерта, а потом и вовсе отправился в
Арбитражный суд Москвы, чтобы забрать аванс у отказавшейся возвращать деньги певицы. В инстанции не стали вставать на сторону сахалинского предпринимателя, поскольку представители артистки смогли убедить суд в том, что концерт отменил именно Николай, а не Кристина.

На этом Жданов не остановился. Он продолжил обивать пороги судов в надежде добиться возврата денежных средств. Сейчас бизнесмен направил жалобу в Кассационный суд, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, что на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче. Сооружение могут снесли после заседания, которое состоится в конце октября. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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