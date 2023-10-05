CNN – «есть оружие, но нечем стрелять» — ВСУ жалуются на нежелание Запада поставлять боеприпасы

Запад всё чаще озвучивает нежелание и невозможность помогать Украине, пишет CNN. Союзники объясняют это тем, что у них самих запасы оружия находятся на «опасно низком уровне». По словам украинских солдат, из-за отсутствия снарядов их войска значительно уступают русским: на один выстрел ВСУ РФ отвечает десятью, а иногда и сотней ударов.

Артиллерийские войска должны действовать быстро. В воздухе могут находиться российские беспилотники. Построение, калибровка, огонь!

Три ракеты — вот и всё. Эта установка «Град» была бы более эффективна при стрельбе большими залпами.

АЛЕКС, солдат ВСУ: Она не очень точная — зависит и от погоды, и от дальности. Хорошо бы иметь более точные ракеты, или вообще управляемые.

Но у украинцев заканчиваются даже эти неуправляемые ракеты советского времени. Нехватка боеприпасов является проблемой на всём поле боя на востоке Украины.

Солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады быстро перекусывают, а затем готовятся к стрельбе из западной гаубицы. Американские 105-миллиметровые снаряды — ценный, но всё более дефицитный товар.

ФРЕДЕРИК ПЛЕЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Украинцы называют эту вещь снайперской винтовкой своей артиллерии, потому что она крайне точна. Но, с другой стороны, это иллюстрирует одну из серьёзных проблем, с которой они сталкиваются. У них полно оружия, из которого можно стрелять, но недостаточно боеприпасов для этого.

Командир батареи Мирон объясняет, что из-за отсутствия снарядов его войска значительно уступают российским.

МИРОН, солдат ВСУ: Трудно назвать точные цифры, но кажется, что на один наш выстрел они делают десять, а иногда и все сто в ответ.

Русские постоянно ведут прицельный огонь по этому району, хотя украинцы и утверждают, что им удаётся оттеснять армию Владимира Путина назад и даже использовать боевые вертолеты вблизи линии фронта.

Киев заявляет, что ему нужно больше боеприпасов для поддержания наступательных действий как на востоке, так и на юге страны. Тупиковая ситуация с бюджетом США может привести к дальнейшим задержкам. Кроме того, НАТО предупреждает, что боеприпасы самих странов-членов блока находятся на опасно низком уровне.

РОБ БАУЭР, председатель военного комитета НАТО: Мы начали раздавать оружие из полупустых и скудных складов Европы, и сейчас уже виднеется дно.

Для украинских артиллерийских войск это означает, что ограничения, вероятно, будут продолжаться, и всё это время им придётся стараться поддерживать своих наступающих солдат.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.

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