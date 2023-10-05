Мнение: Больше социализма по сравнению с СССР, Андропов про польское восстание и советский бригадный подряд

1. Великие достижения социализма в Советском Союзе со стороны удивительно похожи на скучные будничные реалии современной России. Сравнение перечней бесплатных плюшек тогда и сейчас заставляет прийти к выводу, что сейчас у нас социалки больше. Цитирую (ссылка):



…несмотря на существующий капитализм, жизнь подавляющего большинства людей в плане социального обеспечения сейчас мало чем отличается от времён СССР, а в чём-то социальные стандарты стали и выше:

А. Бесплатная медицина, включая высокотехнологичную, а также наличие скорой помощи, в том числе санитарной авиации для доставки в специализированные медицинские центры (как в СССР);

Б. Бесплатное образование, вплоть до высшего и аспирантуры (как в СССР);

В. Детские сады с оплатой только питания (как в СССР);

Г. Пособие по беременности и родам (100% среднего заработка за 2 года, длительность – 140, 156, 190 дней, лучше, чем в СССР: 112 дней);

Д. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до 3 лет (40% среднего заработка, лучше, чем в СССР: в 1989 году – до 1,5 года частично оплачиваемый отпуск, до 3 лет без оплаты);

Е. Материнский капитал (такого в СССР не было, но давали бесплатные квартиры, однако в этом были отрицательные нюансы <…>);

Ё. Выплата пособий на детей малообеспеченным вплоть до достижения ими 18 лет (такого в СССР не было и вряд ли где есть в мире);

Ж. Бесплатная выдача жизненно-необходимых лекарства и медицинских изделий (как в СССР);

З. Путёвки в детские оздоровительные лагеря, которые родители могут приобрести за неполную цену, оплатив от 10% до 65% их стоимости (в СССР – 30%). Скажу больше, моя невестка в этом году отправила двоих детей в лагерь с шестикратным питанием от соцзащиты бесплатно при стоимости путёвки в 55 тысяч рублей как малоимущая (лучше, чем в СССР);

И. Бесплатные путёвки в санатории для пенсионеров (как в СССР);

Й. Бесплатное обслуживание соцработниками очень пожилых людей и инвалидов (как в СССР);

К. Бесплатное восстановление многоквартирных и частных домов после стихийных бедствий за счёт государства, единовременные выплаты пострадавшим (такого не было в СССР и нет нигде в мире);

Л. Бесплатное переселение из аварийного жилья (как в СССР).

Далее по ссылке отдельно разбирают выдача бесплатных квартир в СССР. Цитировать не буду, так как этот вопрос много раз разбирали и мы с вами: давали квартиры далеко не всем, порой приходилось десятилетиями стоять в очереди без гарантии на успех; как правило, нельзя было выбрать ни место, ни планировку, качество строительства оставляло желать много лучшего; продать квартиру было нельзя, передать по наследству сложно, разменять ещё сложнее. Наконец, нельзя было иметь в аренде у государства больше одной квартиры — вот как на Давосе сейчас мечтают. «У вас ничего своего не будет, и вы будете счастливы».

И, да, по поводу плюшек. Если бы любая современная кофейня или кондитерская открылась в советское время в Ленинграде, она тут же стала бы культовым местом, куда стояла бы очередь на полкилометра. Хотя казалось бы — печь булочки, поддерживать чистоту в помещении и улыбаться клиентам несколько проще, чем запустить спутник на орбиту Земли…

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):





Андропов и празднование 100-летнего юбилея 1863 года. По документу прекрасно видна логическая ловушка, в которую попали советские власти: чтобы избавить антирусское восстание от его антирусского духа, решили подчеркивать участие в восстании русских, белорусов, украинцев и литовцев — то есть тех, кто в массе своей был против польского восстания.

Написанный в июне 1863 г. Калиновским “Прыказ ад ронду польскага… да народу зямлі літоўскай і беларускай” был ответом на адресованное крестьянам “Объявление” генерал-губернатора М.Н. Муравьева от 2 июня того же года.

Муравьев писал крестьянам: “Сотни бывших ваших помещиков и ксендзов, участвовавших в мятеже и взятых войсками и верными своему долгу крестьянами, содержатся в крепостях и острогах; над многими из них уже приведены в исполнение смертные приговоры Военного Суда; та же участь ожидает других главных виновников и зачинщиков бунта.. Еще раз повторяю вам, крестьяне и бывшие дворовые люди: вы не обязаны уже вашим прежним помещикам никакими повинностями; вы совершенно освобождены от их зависмости, и если и теперь некоторые помещики польского происхождения, пользуясь настоящими смутами в крае, заставляют вас отбывать барщину или облагают в свою пользу платежами, то это есть злоупотребление, о прекращении которого строго предписано всем Военным Начальникам”.

После этого Калиновскому оставалось только угрожать крестьянам террором; борьба за симпатии крестьян Муравьевым была выиграна нокаутом.

Калиновский не повесил ни одного помещика, а Муравьев — как минимум несколько десятков, а ещё сотни сослал в Сибирь. Чья деятельность более отвечала чаяниям белорусского крестьянства?

Впрочем, как видите, поляки в итоге всё равно наши враги. Характерный штрих — как только у польских варваров появилась возможность, они взорвали красивейший православный собор в Варшаве, построенный полякам на деньги, собранные пожертвованиями русского народа (ссылка). Уничтожили они и остальные православные храмы. Как обычно, никакой выгоды тут для поляков не было. Весь Пояс Обиженных, от Балтийского моря до Чёрного, не обладает государственностью в традиционном смысле этого слова. Финляндия, Польша и тому подобные страны являются всего лишь оккупированными территориями, гауляйтерам которых поставлена задача нанесения ущерба русским, неважно какой ценой.

3. Блогер Николай Жуйков пишет в комментариях на Дзене (ссылка):

Про производительность в СССР: В 1982 году в колхозе, в котором я работал после армии, решили бригаду на заготовке кормов перевести на бригадный подряд. Результат: механизаторы за день изготовили в мастерской 4 приспособы, которые практически исключили непроизводительный ручной труд, и заработали за сезон в 2,7 раза больше.

Почему раньше не делали? – А зачем?

Любые предприятия в СССР были не заинтересованы в повышении производительности труда. Вот выполнение плана — это да. План — закон. А какой ценой, и с каким качеством – дело десятое.

Было много предприятий планово-убыточных. Как то так.

Это к вопросу «сейчас дураки-потребители, а в СССР личности-творцы были». С точностью до наоборот. В СССР попытки творить — вот хотя бы новые приспособы для заготовки кормов делать — наказывались. Сейчас — поощряются.